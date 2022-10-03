ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики - 03.10.2022 Украина.ру
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ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики
ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики - 03.10.2022 Украина.ру
ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики
В понедельник 3 октября ВСУ пересекли административную границу ЛНР, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Народной милиции республики Андрея Марочко
2022-10-03T12:45
2022-10-03T12:46
новости
лнр
всу
спецоперация
алексей марочко
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По его словам, украинские военные закрепились в направлении Лисичанска.Ранее из-за количественного превосходства живой силы противника, ВС РФ были вынуждены оставить город Красный Лиман (Лиман) в ДНР.Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру объяснил, что после оставления союзными силами Красного Лимана ВСУ будут пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между этим городом в ЛНР и Сватово.При этом, по его словам, отход от Красного Лимана пока не сказался на положение на другом важнейшем участке - под Артёмовском (Бахмутом).Ранее Марочко сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться под Кременной.
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новости, лнр, всу, спецоперация, алексей марочко
Новости, ЛНР, ВСУ, Спецоперация, Алексей Марочко

ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики

12:45 03.10.2022 (обновлено: 12:46 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В понедельник 3 октября ВСУ пересекли административную границу ЛНР, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Народной милиции республики Андрея Марочко
По его словам, украинские военные закрепились в направлении Лисичанска.
Ранее из-за количественного превосходства живой силы противника, ВС РФ были вынуждены оставить город Красный Лиман (Лиман) в ДНР.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру объяснил, что после оставления союзными силами Красного Лимана ВСУ будут пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между этим городом в ЛНР и Сватово.
При этом, по его словам, отход от Красного Лимана пока не сказался на положение на другом важнейшем участке - под Артёмовском (Бахмутом).
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться под Кременной.
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