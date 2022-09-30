Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039262499.html
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T15:26
2022-09-30T16:28
новости
владимир путин
освобождённые регионы украины
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039262026_128:0:1620:839_1920x0_80_0_0_fdaf9c03590312915939ca6f63e7cbad.jpg
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039262026_315:0:1434:839_1920x0_80_0_0_3005db5edace3a12ceda6853f76e0299.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, освобождённые регионы украины, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Новости, Владимир Путин, освобождённые регионы Украины, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область

Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей

15:26 30.09.2022 (обновлено: 16:28 30.09.2022)
 
© скриншот видео РИА НовостиВладимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
Владимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
© скриншот видео РИА Новости
Читать в
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

«Это — воля миллионов людей, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в Первой статье устава ООН, где прямо сказано о равноправии и самоопределении народов».

 
НовостиВладимир Путиносвобождённые регионы УкраиныДНРЛНРХерсонская областьЗапорожская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО
16:50Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
16:49Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству
16:45Россия готова к переговорам - Путин
16:42Медведев: Россия возрождается
16:36Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентября
16:04Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины
15:59Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин
15:56Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах
15:49"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР
15:48Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
15:44Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины
15:42Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин
15:34Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
15:34Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
15:29Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России
15:26Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
15:23Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
15:23Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы
15:15Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
Лента новостейМолния