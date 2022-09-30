https://ukraina.ru/20220930/1039262499.html
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T15:26
2022-09-30T15:26
2022-09-30T16:28
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Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, освобождённые регионы украины, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Новости, Владимир Путин, освобождённые регионы Украины, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область
Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
15:26 30.09.2022 (обновлено: 16:28 30.09.2022)
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.
«Это — воля миллионов людей, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в Первой статье устава ООН, где прямо сказано о равноправии и самоопределении народов».