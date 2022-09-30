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Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей

Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей - 30.09.2022 Украина.ру

Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей

Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T15:26

2022-09-30T15:26

2022-09-30T16:28

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Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, освобождённые регионы украины, днр, лнр, херсонская область, запорожская область