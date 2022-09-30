ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ - 30.09.2022 Украина.ру
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ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ
ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ - 30.09.2022 Украина.ру
ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ
Житель Свердловской области задержан ФСБ за попытку диверсии на железной дороге, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах
2022-09-30T13:44
2022-09-30T13:54
новости
фсб
диверсии
киев
железная дорога
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По информации источника, он не смог довести до конца свой преступный умысел, так как работники Чусовской дистанции обнаружили его и вмешались.В других СМИ сообщается, что задержанный, Владлен Меньшиков, рисовал свастики на стенах зданий в Реже, признавался в симпатиях к ВСУ и батальону "Азов"* и планировал диверсию по заданию Киева.По информации РИА Новости, его действия были связаны с несогласием со спецоперацией и частичной мобилизацией.*террористическая организация, запрещенная в России
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новости, фсб, диверсии, киев, железная дорога
Новости, ФСБ, диверсии, Киев, железная дорога

ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ

13:44 30.09.2022 (обновлено: 13:54 30.09.2022)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Житель Свердловской области задержан ФСБ за попытку диверсии на железной дороге, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах
Мужчина 1993 года рождения на 80-м километре перегона "Реж – Стриганово" Свердловской железной дороги установил перемычку в виде скрутки из алюминиевой проволоки между рельсами, что могло привести к сходу подвижного состава с пути.
По информации источника, он не смог довести до конца свой преступный умысел, так как работники Чусовской дистанции обнаружили его и вмешались.
В других СМИ сообщается, что задержанный, Владлен Меньшиков, рисовал свастики на стенах зданий в Реже, признавался в симпатиях к ВСУ и батальону "Азов"* и планировал диверсию по заданию Киева.
По информации РИА Новости, его действия были связаны с несогласием со спецоперацией и частичной мобилизацией.
*террористическая организация, запрещенная в России
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
22 сентября, 10:22
ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводеФСБ РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили 22 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ
 
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