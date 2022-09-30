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ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ

ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ - 30.09.2022 Украина.ру

ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ

Житель Свердловской области задержан ФСБ за попытку диверсии на железной дороге, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах

2022-09-30T13:44

2022-09-30T13:44

2022-09-30T13:54

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По информации источника, он не смог довести до конца свой преступный умысел, так как работники Чусовской дистанции обнаружили его и вмешались.В других СМИ сообщается, что задержанный, Владлен Меньшиков, рисовал свастики на стенах зданий в Реже, признавался в симпатиях к ВСУ и батальону "Азов"* и планировал диверсию по заданию Киева.По информации РИА Новости, его действия были связаны с несогласием со спецоперацией и частичной мобилизацией.*террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20220922/1038967731.html

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2022

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новости, фсб, диверсии, киев, железная дорога