https://ukraina.ru/20220930/1039249116.html

Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане

Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане

Русские войска должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-30T12:46

2022-09-30T12:46

2022-09-30T12:46

красный лиман

всу

россия

северодонецк

лисичанск

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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Нужно попытаться подтянуть туда резервы, чтобы сохранить и город, и возможность доставки боеприпасов. Это сделать сложно, учитывая, что ВСУ пытаются любой ценой взять Красный Лиман, чтобы показать, что они в состоянии вернуть территории, которые скоро станут частью России, отметил эксперт.В худшем случае у России есть возможность эвакуировать войска, когда одни части будут держать фронт, а другие части будут постепенно отходить в тыл на восток, но было бы желательно сохранить Красный Лиман, потому что он важен и с военной, и с политической точки зрения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

красный лиман, всу, россия, северодонецк, лисичанск