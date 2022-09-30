https://ukraina.ru/20220930/1039249116.html
Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
Русские войска должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T12:46
2022-09-30T12:46
2022-09-30T12:46
красный лиман
всу
россия
северодонецк
лисичанск
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Нужно попытаться подтянуть туда резервы, чтобы сохранить и город, и возможность доставки боеприпасов. Это сделать сложно, учитывая, что ВСУ пытаются любой ценой взять Красный Лиман, чтобы показать, что они в состоянии вернуть территории, которые скоро станут частью России, отметил эксперт.В худшем случае у России есть возможность эвакуировать войска, когда одни части будут держать фронт, а другие части будут постепенно отходить в тыл на восток, но было бы желательно сохранить Красный Лиман, потому что он важен и с военной, и с политической точки зрения, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
красный лиман, всу, россия, северодонецк, лисичанск
Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
Русские войска должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
Нужно попытаться подтянуть туда резервы, чтобы сохранить и город, и возможность доставки боеприпасов. Это сделать сложно, учитывая, что ВСУ пытаются любой ценой взять Красный Лиман, чтобы показать, что они в состоянии вернуть территории, которые скоро станут частью России, отметил эксперт.
"Это больше политическая акция, чем военная. Мы должны держаться, но это задача, которая должна быть выполнена, несмотря на потери. Мы должны исходить из военной целесообразности. А военная целесообразность может свестись к тому, что, возможно, нам придется оставить Красный Лиман. Этого не хотелось бы, потому что открывается дорога на Северодонецк и Лисичанск", - указал Кнутов.
В худшем случае у России есть возможность эвакуировать войска, когда одни части будут держать фронт, а другие части будут постепенно отходить в тыл на восток, но было бы желательно сохранить Красный Лиман, потому что он важен и с военной, и с политической точки зрения, заключил собеседник издания.