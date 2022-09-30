https://ukraina.ru/20220930/1039244629.html
Рогов назвал новую столицу Запорожской области
Рогов назвал новую столицу Запорожской области - 30.09.2022 Украина.ру
Рогов назвал новую столицу Запорожской области
После присоединения к Российской Федерации столицей Запорожской области станет Мелитополь, сообщил 30 сентября в эфире телеканала "Россия-24" член военно-гражданской администрации Владимир Рогов
2022-09-30T11:16
2022-09-30T11:16
2022-09-30T11:16
новости
мелитополь
запорожская область
рогов
владимир рогов
спецоперация
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Ранее глава ВГА Евгений Балицкий заявил, что вся территория региона, включая Запорожье, будет освобождена от киевского режима.В среду 28 сентября, по результату прошедшего голосования, он сообщил, что Запорожская область де-факто вышла из состава Украины.В четверг 29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ukraina.ru/20220929/1039202677.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, запорожская область, рогов, владимир рогов, спецоперация
Новости, Мелитополь, Запорожская область, Рогов, Владимир Рогов, Спецоперация
Рогов назвал новую столицу Запорожской области
После присоединения к Российской Федерации столицей Запорожской области станет Мелитополь, сообщил 30 сентября в эфире телеканала "Россия-24" член военно-гражданской администрации Владимир Рогов