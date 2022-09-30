Рогов назвал новую столицу Запорожской области - 30.09.2022 Украина.ру
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Рогов назвал новую столицу Запорожской области
Рогов назвал новую столицу Запорожской области - 30.09.2022 Украина.ру
Рогов назвал новую столицу Запорожской области
После присоединения к Российской Федерации столицей Запорожской области станет Мелитополь, сообщил 30 сентября в эфире телеканала "Россия-24" член военно-гражданской администрации Владимир Рогов
2022-09-30T11:16
2022-09-30T11:16
новости
мелитополь
запорожская область
рогов
владимир рогов
спецоперация
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Ранее глава ВГА Евгений Балицкий заявил, что вся территория региона, включая Запорожье, будет освобождена от киевского режима.В среду 28 сентября, по результату прошедшего голосования, он сообщил, что Запорожская область де-факто вышла из состава Украины.В четверг 29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
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новости, мелитополь, запорожская область, рогов, владимир рогов, спецоперация
Новости, Мелитополь, Запорожская область, Рогов, Владимир Рогов, Спецоперация

Рогов назвал новую столицу Запорожской области

11:16 30.09.2022
 
© Украина.руМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Украина.ру
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После присоединения к Российской Федерации столицей Запорожской области станет Мелитополь, сообщил 30 сентября в эфире телеканала "Россия-24" член военно-гражданской администрации Владимир Рогов
Столицей Запорожской области после вхождения региона в состав РФ будет Мелитополь, к Запорожью этот статус перейдет только после освобождения.
Ранее глава ВГА Евгений Балицкий заявил, что вся территория региона, включая Запорожье, будет освобождена от киевского режима.
В среду 28 сентября, по результату прошедшего голосования, он сообщил, что Запорожская область де-факто вышла из состава Украины.
В четверг 29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
стела надпись Мелитополь
Вчера, 11:59
В Мелитополе произошел взрыв рядом со школойВ Мелитополе в четверг произошел взрыв рядом со школой, в результате чего пострадал один человек — водитель проезжавшей мимо машины. Об этом 29 сентября сообщили в администрации Запорожской области
 
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