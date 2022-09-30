Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
© AP / John Minchillo, Pool
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил 100 статью Устава организации о беспристрастности действий, заявив о несоответствии международному праву присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом 29 сентября заявили в постоянном представительстве России при ООН
"Генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно", — сказано в сообщении российского постпредства.
Дипломаты также сочли, что Гутерриш проявил двойные стандарты, "посягнув" на основополагающее право на самоопределение жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Гутерриш прокомментировал референдумы накануне вечером. Он указал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за соблюдение устава организации.
Дипломаты также сочли, что Гутерриш проявил двойные стандарты, "посягнув" на основополагающее право на самоопределение жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Гутерриш прокомментировал референдумы накануне вечером. Он указал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за соблюдение устава организации.
"Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права", — добавил генсек.
Гутерриш отметил, что организация привержена суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН.
Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на перешедших российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области в ходе военной операции на Украине прошли с 23 по 27 сентября. По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области "за" проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.
Москва говорила, что поддержит итоги голосования. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Днем 30 сентября он подпишет договоры о включении новых территорий в состав России.
Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на перешедших российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области в ходе военной операции на Украине прошли с 23 по 27 сентября. По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области "за" проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.
Москва говорила, что поддержит итоги голосования. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Днем 30 сентября он подпишет договоры о включении новых территорий в состав России.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны.
Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшие голосования и начали готовить новые санкции.