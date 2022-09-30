Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039233423.html
Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах - 30.09.2022 Украина.ру
Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил 100 статью Устава организации о беспристрастности действий, заявив о несоответствии международному праву присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом 29 сентября заявили в постоянном представительстве России при ООН
2022-09-30T07:38
2022-09-30T07:38
лнр
днр
референдум
оон
генсек оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/77/1033667787_0:0:4875:2743_1920x0_80_0_0_c408a934fb01fa4a8f1a40b29f3ae839.jpg.webp
"Генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно", — сказано в сообщении российского постпредства.Дипломаты также сочли, что Гутерриш проявил двойные стандарты, "посягнув" на основополагающее право на самоопределение жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.Гутерриш прокомментировал референдумы накануне вечером. Он указал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за соблюдение устава организации."Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права", — добавил генсек.Гутерриш отметил, что организация привержена суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН.Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на перешедших российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области в ходе военной операции на Украине прошли с 23 по 27 сентября. По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области "за" проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.Москва говорила, что поддержит итоги голосования. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Днем 30 сентября он подпишет договоры о включении новых территорий в состав России. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны.Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшие голосования и начали готовить новые санкции.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/77/1033667787_357:0:4690:3250_1920x0_80_0_0_a938d0735c964da04d34cdf6dfa2a29a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лнр, днр, референдум, оон, генсек оон
ЛНР, ДНР, референдум, ООН, Генсек ООН

Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах

07:38 30.09.2022
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP / John Minchillo, Pool
Читать в
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил 100 статью Устава организации о беспристрастности действий, заявив о несоответствии международному праву присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом 29 сентября заявили в постоянном представительстве России при ООН
"Генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно", — сказано в сообщении российского постпредства.

Дипломаты также сочли, что Гутерриш проявил двойные стандарты, "посягнув" на основополагающее право на самоопределение жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Гутерриш прокомментировал референдумы накануне вечером. Он указал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за соблюдение устава организации.
"Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права", — добавил генсек.
Гутерриш отметил, что организация привержена суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на перешедших российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области в ходе военной операции на Украине прошли с 23 по 27 сентября. По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области "за" проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.

Москва говорила, что поддержит итоги голосования. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Днем 30 сентября он подпишет договоры о включении новых территорий в состав России.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны.
Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшие голосования и начали готовить новые санкции.
 
ЛНРДНРреферендумООНГенсек ООН
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
09:04Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся
08:50США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
08:44Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР
08:32МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
08:30Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины
08:27Главное на 30 сентября: в России и в мире
08:25Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт
08:13Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
07:56Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР
07:47Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
07:38Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
07:26Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
07:11В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
06:30Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
06:15Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
06:00Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
05:45Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
Лента новостейМолния