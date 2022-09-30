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Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах

Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах - 30.09.2022 Украина.ру

Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил 100 статью Устава организации о беспристрастности действий, заявив о несоответствии международному праву присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом 29 сентября заявили в постоянном представительстве России при ООН

2022-09-30T07:38

2022-09-30T07:38

2022-09-30T07:38

лнр

днр

референдум

оон

генсек оон

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"Генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно", — сказано в сообщении российского постпредства.Дипломаты также сочли, что Гутерриш проявил двойные стандарты, "посягнув" на основополагающее право на самоопределение жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.Гутерриш прокомментировал референдумы накануне вечером. Он указал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за соблюдение устава организации."Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права", — добавил генсек.Гутерриш отметил, что организация привержена суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН.Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на перешедших российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области в ходе военной операции на Украине прошли с 23 по 27 сентября. По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области "за" проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.Москва говорила, что поддержит итоги голосования. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Днем 30 сентября он подпишет договоры о включении новых территорий в состав России. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны.Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшие голосования и начали готовить новые санкции.

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