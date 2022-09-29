https://ukraina.ru/20220929/1039194905.html
Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными"
Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными" - 29.09.2022 Украина.ру
Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными"
США считают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные", сообщил в 28 сентября на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нед Прайс
2022-09-29T08:37
2022-09-29T08:37
2022-09-29T08:37
новости
сша
референдум
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По его словам, Штаты продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, референдум
Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными"
США считают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные", сообщил в 28 сентября на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нед Прайс
"Результаты (референдумов) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины… Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации. Вы можете ожидать дополнительные меры с нашей стороны в ближайшие дни," - заявил он.
По его словам, Штаты продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Вчера, 19:00День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентябряНакануне 27 сентября завершилось голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство жителей проголосовали за. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей