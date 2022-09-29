https://ukraina.ru/20220929/1039194905.html

Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными"

Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными" - 29.09.2022 Украина.ру

Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными"

США считают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные", сообщил в 28 сентября на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нед Прайс

2022-09-29T08:37

2022-09-29T08:37

2022-09-29T08:37

новости

сша

референдум

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По его словам, Штаты продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html

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