На отказ от российских энергоносителей у Запада уйдут годы — глава Всемирного банка - 29.09.2022 Украина.ру
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На отказ от российских энергоносителей у Запада уйдут годы — глава Всемирного банка
На отказ от российских энергоносителей у Запада уйдут годы — глава Всемирного банка - 29.09.2022 Украина.ру
На отказ от российских энергоносителей у Запада уйдут годы — глава Всемирного банка
На диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы. Об этом 28 сентября заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе выступления на конференции в Стэнфордском университете, трансляция велась на сайте Всемирного банка
2022-09-29T07:33
2022-09-29T07:41
энергоносители
новости
россия
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“В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России”, - сказал он.По оценкам главы международной организации, это станет фактором "более длительного риска стагфляции" (ситуация, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен).После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
энергоносители, новости, россия
энергоносители, Новости, Россия

На отказ от российских энергоносителей у Запада уйдут годы — глава Всемирного банка

07:33 29.09.2022 (обновлено: 07:41 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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На диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы. Об этом 28 сентября заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе выступления на конференции в Стэнфордском университете, трансляция велась на сайте Всемирного банка
“В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России”, - сказал он.
По оценкам главы международной организации, это станет фактором "более длительного риска стагфляции" (ситуация, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен).
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
 
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