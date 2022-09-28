https://ukraina.ru/20220928/1039170879.html

Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео

Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео - 28.09.2022 Украина.ру

Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео

Турецкий журналист и политолог Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал, как с начала спецоперации в Турции менялось отношение к происходящему на Украине, об... Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T13:41

2022-09-28T13:41

2022-09-28T13:41

турция

донбасс

видео

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Турецкий журналист и политолог Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал, как с начала спецоперации в Турции менялось отношение к происходящему на Украине, об отношении жителей Турции к сотрудничеству с Россией, а также объяснил, почему для Анкары важна роль посредника в переговорах Москвы и Киева:00:58 – Как журналист оказался в Донбассе в 2014 году?03:40 – Что турецкая пресса писала и пишет о Донбассе?12:23 – Что турки говорят о спецоперации?17:15 – Как турецкие "Байрактары" попадают на Украину?19:30 - Посредничество Турции между Россией и Украиной: какие ошибки совершает Анкара?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, донбасс, видео, видео