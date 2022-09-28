https://ukraina.ru/20220928/1039170879.html
Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео
Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео - 28.09.2022 Украина.ру
Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео
Турецкий журналист и политолог Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал, как с начала спецоперации в Турции менялось отношение к происходящему на Украине, об... Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T13:41
2022-09-28T13:41
2022-09-28T13:41
турция
донбасс
видео
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Турецкий журналист и политолог Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал, как с начала спецоперации в Турции менялось отношение к происходящему на Украине, об отношении жителей Турции к сотрудничеству с Россией, а также объяснил, почему для Анкары важна роль посредника в переговорах Москвы и Киева:00:58 – Как журналист оказался в Донбассе в 2014 году?03:40 – Что турецкая пресса писала и пишет о Донбассе?12:23 – Что турки говорят о спецоперации?17:15 – Как турецкие "Байрактары" попадают на Украину?19:30 - Посредничество Турции между Россией и Украиной: какие ошибки совершает Анкара?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, донбасс, видео, видео
Турецкий журналист и политолог Окай Депрем в студии Украина.ру рассказал, как с начала спецоперации в Турции менялось отношение к происходящему на Украине, об отношении жителей Турции к сотрудничеству с Россией, а также объяснил, почему для Анкары важна роль посредника в переговорах Москвы и Киева:
00:58 – Как журналист оказался в Донбассе в 2014 году?
03:40 – Что турецкая пресса писала и пишет о Донбассе?
12:23 – Что турки говорят о спецоперации?
17:15 – Как турецкие "Байрактары" попадают на Украину?
19:30 - Посредничество Турции между Россией и Украиной: какие ошибки совершает Анкара?