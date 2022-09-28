https://ukraina.ru/20220928/1039124846.html

Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США

Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США - 28.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США

После выхода США из договора по ракетной обороне и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМД), у РФ уже были работы по созданию системы ПВО, чтобы защититься от ядерного удара со стороны американцев, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-28T05:00

2022-09-28T05:00

2022-09-28T05:00

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По его словам, систему создавали по периметру границ России и сейчас наращивают ее составляющие по мощности залпа и количеству, ставят на вооружение С-500 и А-235 "Нудоль".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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