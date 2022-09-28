Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США - 28.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США - 28.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
После выхода США из договора по ракетной обороне и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМД), у РФ уже были работы по созданию системы ПВО, чтобы защититься от ядерного удара со стороны американцев, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T05:00
2022-09-28T05:00
новости
сша
россия
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По его словам, систему создавали по периметру границ России и сейчас наращивают ее составляющие по мощности залпа и количеству, ставят на вооружение С-500 и А-235 "Нудоль".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html
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новости, сша, россия
Новости, США, Россия

Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США

05:00 28.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Леонков
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Леонков
Читать в
После выхода США из договора по ракетной обороне и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМД), у РФ уже были работы по созданию системы ПВО, чтобы защититься от ядерного удара со стороны американцев, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
После выхода американцев из договора по ракетной обороне, а потом из договора ДСМД, у нас уже были работы по созданию эшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт
По его словам, систему создавали по периметру границ России и сейчас наращивают ее составляющие по мощности залпа и количеству, ставят на вооружение С-500 и А-235 "Нудоль".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
26 сентября, 16:10
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05:00Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
04:45Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
04:30"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
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23:09Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке
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