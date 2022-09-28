https://ukraina.ru/20220928/1039124846.html
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США - 28.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
После выхода США из договора по ракетной обороне и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМД), у РФ уже были работы по созданию системы ПВО, чтобы защититься от ядерного удара со стороны американцев, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T05:00
2022-09-28T05:00
2022-09-28T05:00
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По его словам, систему создавали по периметру границ России и сейчас наращивают ее составляющие по мощности залпа и количеству, ставят на вооружение С-500 и А-235 "Нудоль".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия
Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
После выхода США из договора по ракетной обороне и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМД), у РФ уже были работы по созданию системы ПВО, чтобы защититься от ядерного удара со стороны американцев, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру