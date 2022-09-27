https://ukraina.ru/20220927/1039123067.html

Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине

Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине - 27.09.2022 Украина.ру

Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине

Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Об этом 26 сентября заявил председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России

2022-09-27T13:30

2022-09-27T13:30

2022-09-27T13:30

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африка

украина

конфликт

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Единственный выход из российско-украинского кризиса - искренний и конструктивный дипломатический диалог, заявил Муденда. Африка надеется на дипломатическое решение, чтобы минимизировать последствия для торговли с Россией и Украиной. С 2018 по 2020 годы Зимбабве импортировала пшеницу из России на сумму 3,7 млрд долларов США, с Украины - на сумму 4,2 млрд долларов США. Республика также закупает кукурузу, подсолнечное масло, ячмень и соевые бобы. Всемирная продовольственная программа ООН покупает половину всей пшеницы на Украине, а затем распределяет по всему миру. В настоящее время в Африке наблюдают дефицит ресурсов, повышение цен на топливо - все это поднимает цены на транспортировку продуктов в страны Африки. Продовольственная инфляция сказывается на бедных слоях населения, которые тратят на еду половину дохода даже тогда, когда экономят на продуктах.

https://ukraina.ru/20220921/1038937012.html

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новости, африка, украина, конфликт