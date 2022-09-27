Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине - 27.09.2022 Украина.ру
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Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине
Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине - 27.09.2022 Украина.ру
Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине
Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Об этом 26 сентября заявил председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
2022-09-27T13:30
2022-09-27T13:30
новости
африка
украина
конфликт
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Единственный выход из российско-украинского кризиса - искренний и конструктивный дипломатический диалог, заявил Муденда. Африка надеется на дипломатическое решение, чтобы минимизировать последствия для торговли с Россией и Украиной. С 2018 по 2020 годы Зимбабве импортировала пшеницу из России на сумму 3,7 млрд долларов США, с Украины - на сумму 4,2 млрд долларов США. Республика также закупает кукурузу, подсолнечное масло, ячмень и соевые бобы. Всемирная продовольственная программа ООН покупает половину всей пшеницы на Украине, а затем распределяет по всему миру. В настоящее время в Африке наблюдают дефицит ресурсов, повышение цен на топливо - все это поднимает цены на транспортировку продуктов в страны Африки. Продовольственная инфляция сказывается на бедных слоях населения, которые тратят на еду половину дохода даже тогда, когда экономят на продуктах.
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новости, африка, украина, конфликт
Новости, Африка, Украина, конфликт

Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине

13:30 27.09.2022
 
© скриншотПредседатель Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда выступает перед депутатами Государственной Думы России
Председатель Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда выступает перед депутатами Государственной Думы России
© скриншот
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Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Об этом 26 сентября заявил председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
Единственный выход из российско-украинского кризиса - искренний и конструктивный дипломатический диалог, заявил Муденда. Африка надеется на дипломатическое решение, чтобы минимизировать последствия для торговли с Россией и Украиной.
С 2018 по 2020 годы Зимбабве импортировала пшеницу из России на сумму 3,7 млрд долларов США, с Украины - на сумму 4,2 млрд долларов США. Республика также закупает кукурузу, подсолнечное масло, ячмень и соевые бобы.
"Прерывание торговых поставок - последствия конфликта, вызывают озабоченность для Африки. Срыв поставок базовых продуктов вызывает дополнительные опасения по поводу инфляции. Цены на хлеб выросли, африканцев загнали в нищету", - сказал Муденде.
Всемирная продовольственная программа ООН покупает половину всей пшеницы на Украине, а затем распределяет по всему миру. В настоящее время в Африке наблюдают дефицит ресурсов, повышение цен на топливо - все это поднимает цены на транспортировку продуктов в страны Африки. Продовольственная инфляция сказывается на бедных слоях населения, которые тратят на еду половину дохода даже тогда, когда экономят на продуктах.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Сенегала М. Салла - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:35
Страны Африки и Азии призывают к дипломатическим решениям по украинскому конфликтуПрезидент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл, а также эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 21 сентября выразили свое мнение относительно украинского конфликта. Оба они призвали к дипломатическому разрешению кризиса в ходе своих выступлений на заседании ООН
 
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