Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине
© скриншотПредседатель Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда выступает перед депутатами Государственной Думы России
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Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Об этом 26 сентября заявил председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
Единственный выход из российско-украинского кризиса - искренний и конструктивный дипломатический диалог, заявил Муденда. Африка надеется на дипломатическое решение, чтобы минимизировать последствия для торговли с Россией и Украиной.
С 2018 по 2020 годы Зимбабве импортировала пшеницу из России на сумму 3,7 млрд долларов США, с Украины - на сумму 4,2 млрд долларов США. Республика также закупает кукурузу, подсолнечное масло, ячмень и соевые бобы.
"Прерывание торговых поставок - последствия конфликта, вызывают озабоченность для Африки. Срыв поставок базовых продуктов вызывает дополнительные опасения по поводу инфляции. Цены на хлеб выросли, африканцев загнали в нищету", - сказал Муденде.
Всемирная продовольственная программа ООН покупает половину всей пшеницы на Украине, а затем распределяет по всему миру. В настоящее время в Африке наблюдают дефицит ресурсов, повышение цен на топливо - все это поднимает цены на транспортировку продуктов в страны Африки. Продовольственная инфляция сказывается на бедных слоях населения, которые тратят на еду половину дохода даже тогда, когда экономят на продуктах.
21 сентября, 13:35Страны Африки и Азии призывают к дипломатическим решениям по украинскому конфликтуПрезидент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл, а также эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 21 сентября выразили свое мнение относительно украинского конфликта. Оба они призвали к дипломатическому разрешению кризиса в ходе своих выступлений на заседании ООН