Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей
© пресс-служба РосгвардииВ Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
© пресс-служба Росгвардии
Каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своих соцсетях
Аксенов поручил выплачивать единоразово по 200 тысяч рублей каждому мобилизованному крымчанину. Для этого нужно заполнить заявление в воинской части, указать реквизиты банковской карты, и средства поступят на счет в течение пяти дней.
"Никого из крымчан, мобилизованных на военную службу, один на один с проблемой не оставим. Один за всех, и все за одного", - сказал Аксенов.
На сайте местного правительства будут ежедневно публиковать ответы на вопросы участников спецоперации, мобилизованных граждан и членов их семей.
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