https://ukraina.ru/20220922/1038980740.html

Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей

Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей - 22.09.2022 Украина.ру

Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей

Каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своих соцсетях

2022-09-22T14:16

2022-09-22T14:16

2022-09-22T14:16

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Аксенов поручил выплачивать единоразово по 200 тысяч рублей каждому мобилизованному крымчанину. Для этого нужно заполнить заявление в воинской части, указать реквизиты банковской карты, и средства поступят на счет в течение пяти дней. На сайте местного правительства будут ежедневно публиковать ответы на вопросы участников спецоперации, мобилизованных граждан и членов их семей.

https://ukraina.ru/20220922/1038943381.html

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новости, аксенов, крым, мобилизация, спецоперация