Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038980740.html
Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей
Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей - 22.09.2022 Украина.ру
Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей
Каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своих соцсетях
2022-09-22T14:16
2022-09-22T14:16
новости
аксенов
крым
мобилизация
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038378699_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_2c7a73ff6365224d14c09e1bd848841d.jpg
Аксенов поручил выплачивать единоразово по 200 тысяч рублей каждому мобилизованному крымчанину. Для этого нужно заполнить заявление в воинской части, указать реквизиты банковской карты, и средства поступят на счет в течение пяти дней. На сайте местного правительства будут ежедневно публиковать ответы на вопросы участников спецоперации, мобилизованных граждан и членов их семей.
https://ukraina.ru/20220922/1038943381.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038378699_111:0:778:500_1920x0_80_0_0_ac94c164c1d944e89123c3da3999aa5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аксенов, крым, мобилизация, спецоперация
Новости, Аксенов, Крым, мобилизация, Спецоперация

Мобилизованным в Крыму выплатят по 200 тысяч рублей

14:16 22.09.2022
 
© пресс-служба РосгвардииВ Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
© пресс-служба Росгвардии
Читать в
Каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своих соцсетях
Аксенов поручил выплачивать единоразово по 200 тысяч рублей каждому мобилизованному крымчанину. Для этого нужно заполнить заявление в воинской части, указать реквизиты банковской карты, и средства поступят на счет в течение пяти дней.
"Никого из крымчан, мобилизованных на военную службу, один на один с проблемой не оставим. Один за всех, и все за одного", - сказал Аксенов.
На сайте местного правительства будут ежедневно публиковать ответы на вопросы участников спецоперации, мобилизованных граждан и членов их семей.
АрМИ-2020. Конкурс Отличники войсковой разведки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
04:15
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередьВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин разъяснил в интервью изданию Украина.ру, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО
 
НовостиАксеновКрыммобилизацияСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
16:00"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
15:57Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
15:55Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
15:48В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
15:48Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
15:28Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки
15:25Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
15:11"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
15:07Игорь Гомольский: Когда горя слишком много, психика адаптируется, но спокойно к смерти относиться не могу
15:06Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие
15:01Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
14:55Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
14:54В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
14:54Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
14:44"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
14:25Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН
14:19“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Лента новостейМолния