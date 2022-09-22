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Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ

Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ - 22.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК

2022-09-22T11:18

2022-09-22T11:18

2022-09-22T11:18

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алексей зубец

впк

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"Это сделано ровно для ресурсного обеспечения предприятий. Речь о свободе поставок или непоставок, рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена. То есть, если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную, ниже чем ту, которую вы хотели бы, цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", - объяснил Зубец.По его словам, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, новости, алексей зубец, впк