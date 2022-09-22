Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ - 22.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ
Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ - 22.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК
2022-09-22T11:18
2022-09-22T11:18
эксперт
новости
алексей зубец
впк
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"Это сделано ровно для ресурсного обеспечения предприятий. Речь о свободе поставок или непоставок, рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена. То есть, если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную, ниже чем ту, которую вы хотели бы, цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", - объяснил Зубец.По его словам, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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эксперт, новости, алексей зубец, впк
эксперт, Новости, Алексей Зубец, ВПК

Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ

11:18 22.09.2022
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец
Алексей Зубец
© Youtube / Алексей Зубец
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК
"Это сделано ровно для ресурсного обеспечения предприятий. Речь о свободе поставок или непоставок, рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена. То есть, если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную, ниже чем ту, которую вы хотели бы, цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", - объяснил Зубец.
По его словам, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок.

"Первое — это будет ограничение цен, и второе — приоритетный порядок поставок комплектующих и всего, что необходимо для военного производства. Военные предприятия получат зеленый свет и карт-бланш в обеспечении всем, что им необходимо в истории, связанной с необходимостью наращивания производства военной техники, оборудования, снаряжений и так далее", - добавил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
экспертНовостиАлексей ЗубецВПК
 
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