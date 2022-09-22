https://ukraina.ru/20220922/1038970897.html
Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ
Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ - 22.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК
2022-09-22T11:18
2022-09-22T11:18
2022-09-22T11:18
эксперт
новости
алексей зубец
впк
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"Это сделано ровно для ресурсного обеспечения предприятий. Речь о свободе поставок или непоставок, рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена. То есть, если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную, ниже чем ту, которую вы хотели бы, цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", - объяснил Зубец.По его словам, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102833/04/1028330412_147:0:868:541_1920x0_80_0_0_f362b484cd20dd15465d48110e99d90c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, новости, алексей зубец, впк
эксперт, Новости, Алексей Зубец, ВПК
Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК
"Это сделано ровно для ресурсного обеспечения предприятий. Речь о свободе поставок или непоставок, рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена. То есть, если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную, ниже чем ту, которую вы хотели бы, цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", - объяснил Зубец.
По его словам, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок.
"Первое — это будет ограничение цен, и второе — приоритетный порядок поставок комплектующих и всего, что необходимо для военного производства. Военные предприятия получат зеленый свет и карт-бланш в обеспечении всем, что им необходимо в истории, связанной с необходимостью наращивания производства военной техники, оборудования, снаряжений и так далее", - добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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