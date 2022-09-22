"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении - 22.09.2022 Украина.ру
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"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении
"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении - 22.09.2022 Украина.ру
"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении
ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-09-22T08:47
2022-09-22T08:47
новости
всу
херсонская область
кирилл стремоусов
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По его словам, украинские войска не смогут прорвать линию обороны на херсонском направлении и попасть на территорию региона, сейчас линия разграничения находится под защитой союзных сил.ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти попытки отбиваются российскими войсками, а украинская сторона несет большие потери.
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новости, всу, херсонская область, кирилл стремоусов
Новости, ВСУ, Херсонская область, Кирилл Стремоусов

"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении

08:47 22.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", - сказал Стремоусов.
По его словам, украинские войска не смогут прорвать линию обороны на херсонском направлении и попасть на территорию региона, сейчас линия разграничения находится под защитой союзных сил.
ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти попытки отбиваются российскими войсками, а украинская сторона несет большие потери.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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