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"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении

"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении - 22.09.2022 Украина.ру

"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении

ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-09-22T08:47

2022-09-22T08:47

2022-09-22T08:47

новости

всу

херсонская область

кирилл стремоусов

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По его словам, украинские войска не смогут прорвать линию обороны на херсонском направлении и попасть на территорию региона, сейчас линия разграничения находится под защитой союзных сил.ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. По заявлению Минобороны России, все эти попытки отбиваются российскими войсками, а украинская сторона несет большие потери.

https://ukraina.ru/20220918/1038827997.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, херсонская область, кирилл стремоусов