Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны - 16.09.2022 Украина.ру
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Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны - 16.09.2022 Украина.ру
Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
В Очакове Николаевской области ВС РФ уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Украины, сообщает 16 сентября Минобороны России
2022-09-16T13:33
2022-09-16T13:33
новости
минобороны рф
всу
штаб
спецоперация
очаков
украина
россия
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В ведомстве опубликовали видео уничтожения личного состава, боевой техники и позиций ВСУ подразделениями БпЛА с помощью квадрокоптеров и артиллерии Воздушно-десантных войск в зоне СВО.Уточняется, что части, уничтожение которых показано на кадрах, предприняли очередную безуспешную попытку контрнаступления.
https://ukraina.ru/20220914/1038726270.html
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новости, минобороны рф, всу, штаб, спецоперация, очаков, украина, россия
Новости, Минобороны РФ, ВСУ, штаб, Спецоперация, Очаков, Украина, Россия

Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны

13:33 16.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В Очакове Николаевской области ВС РФ уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Украины, сообщает 16 сентября Минобороны России
В ведомстве опубликовали видео уничтожения личного состава, боевой техники и позиций ВСУ подразделениями БпЛА с помощью квадрокоптеров и артиллерии Воздушно-десантных войск в зоне СВО.
Уточняется, что части, уничтожение которых показано на кадрах, предприняли очередную безуспешную попытку контрнаступления.
При очередной безуспешной подготовке наступления ВСУ артиллерия ВДВ, во взаимодействии с беспилотной авиацией, наносит удары по военным объектам ВСУ, поддерживая огнем подразделения группировки.
Боевая авиация РФ нанесла точечные удары по позициям ИГ в Сирии
14 сентября, 13:54
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – МинобороныВ Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречной, Балаклеи и Купянска, ВС РФ нанесли массированные удары по силам ВСУ, сообщает 14 сентября Минобороны России
 
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Заголовок открываемого материала
13:45В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
13:33Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
13:13Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник
13:02Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
12:53Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение
12:41Станислав Митрахович о том, удастся ли Украине продлить жизнь своим АЭС
12:27Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ
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12:12В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО
12:10Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
12:03Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября
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11:24ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
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10:13Россия и международное право. Краткая справка
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10:04"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
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