https://ukraina.ru/20220916/1038801811.html
Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны - 16.09.2022 Украина.ру
Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
В Очакове Николаевской области ВС РФ уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Украины, сообщает 16 сентября Минобороны России
2022-09-16T13:33
2022-09-16T13:33
2022-09-16T13:33
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В ведомстве опубликовали видео уничтожения личного состава, боевой техники и позиций ВСУ подразделениями БпЛА с помощью квадрокоптеров и артиллерии Воздушно-десантных войск в зоне СВО.Уточняется, что части, уничтожение которых показано на кадрах, предприняли очередную безуспешную попытку контрнаступления.
https://ukraina.ru/20220914/1038726270.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, всу, штаб, спецоперация, очаков, украина, россия
Новости, Минобороны РФ, ВСУ, штаб, Спецоперация, Очаков, Украина, Россия
Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
В Очакове Николаевской области ВС РФ уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Украины, сообщает 16 сентября Минобороны России