https://ukraina.ru/20220916/1038801811.html

Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны

Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны - 16.09.2022 Украина.ру

Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны

В Очакове Николаевской области ВС РФ уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Украины, сообщает 16 сентября Минобороны России

2022-09-16T13:33

2022-09-16T13:33

2022-09-16T13:33

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В ведомстве опубликовали видео уничтожения личного состава, боевой техники и позиций ВСУ подразделениями БпЛА с помощью квадрокоптеров и артиллерии Воздушно-десантных войск в зоне СВО.Уточняется, что части, уничтожение которых показано на кадрах, предприняли очередную безуспешную попытку контрнаступления.

https://ukraina.ru/20220914/1038726270.html

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новости, минобороны рф, всу, штаб, спецоперация, очаков, украина, россия