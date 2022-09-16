"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Когда РФ производит перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственных людей и направить их в другое место, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении "для достижения заявленных целей специальной военной операции", сообщили ранее в ведомстве.
Поэтому, когда мы на Украине производим перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это, конечно, маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственные вооруженные силы, собственных людей - и перейти на другое направление, где у нас будет получше.
По его мнению, тактика всегда меняется в боевых действиях, "не бывает незыблемых приемов, где-то есть наступления, где-то есть оборона, где-то есть переход от обороны к наступлению и наоборот".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.