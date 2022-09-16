https://ukraina.ru/20220916/1038767178.html

"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении

"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении - 16.09.2022 Украина.ру

"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении

Когда РФ производит перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственных людей и направить их в другое место, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-09-16T07:15

2022-09-16T07:15

2022-09-16T07:15

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Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении "для достижения заявленных целей специальной военной операции", сообщили ранее в ведомстве.По его мнению, тактика всегда меняется в боевых действиях, "не бывает незыблемых приемов, где-то есть наступления, где-то есть оборона, где-то есть переход от обороны к наступлению и наоборот".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html

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