"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении - 16.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220916/1038767178.html
"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении
"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении - 16.09.2022 Украина.ру
"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении
Когда РФ производит перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственных людей и направить их в другое место, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-09-16T07:15
2022-09-16T07:15
новости
харьковская область
вс рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce750770f12107b567342f54938035bf.jpg
Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении "для достижения заявленных целей специальной военной операции", сообщили ранее в ведомстве.По его мнению, тактика всегда меняется в боевых действиях, "не бывает незыблемых приемов, где-то есть наступления, где-то есть оборона, где-то есть переход от обороны к наступлению и наоборот".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_03f17e7a66df581047454ccbacc4ef46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, вс рф, украина
Новости, Харьковская область, ВС РФ, Украина

"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении

07:15 16.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда РФ производит перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственных людей и направить их в другое место, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении "для достижения заявленных целей специальной военной операции", сообщили ранее в ведомстве.
Поэтому, когда мы на Украине производим перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление – это, конечно, маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственные вооруженные силы, собственных людей - и перейти на другое направление, где у нас будет получше.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, тактика всегда меняется в боевых действиях, "не бывает незыблемых приемов, где-то есть наступления, где-то есть оборона, где-то есть переход от обороны к наступлению и наоборот".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Последствия обстрела города Перевальск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 09:34Чем воюют на Украине
"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами"
 
НовостиХарьковская областьВС РФУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
08:00"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
07:59Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
07:52"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора
07:51Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками
07:49"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
07:45"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом
07:40США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN
07:34Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву
07:30Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
07:23На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
07:15"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении
07:11Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин
07:11В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат
07:07Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС
07:01Денис Пушилин: Наши подразделения продвигаются вперед, несмотря ни на что
07:00"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил
06:45Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
06:30Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк
06:16Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес
Лента новостейМолния