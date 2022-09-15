https://ukraina.ru/20220915/1038752436.html

"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС

"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС - 15.09.2022 Украина.ру

"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС

Формат взаимодействия ШОС не просто сопоставимый с Евросоюзом, а превышает его во много раз, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру

2022-09-15T12:00

2022-09-15T12:00

2022-09-15T12:00

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По его словам, в ШОС включаются государства разные по своим ориентациям, внутриполитическому строю, по включению в те или иные внешнеполитические форматы.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038729846.html

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