"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС - 15.09.2022 Украина.ру
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"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС
"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС - 15.09.2022 Украина.ру
"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС
Формат взаимодействия ШОС не просто сопоставимый с Евросоюзом, а превышает его во много раз, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
2022-09-15T12:00
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По его словам, в ШОС включаются государства разные по своим ориентациям, внутриполитическому строю, по включению в те или иные внешнеполитические форматы.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038729846.html
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новости, шос, ес
Новости, ШОС, ЕС

"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС

12:00 15.09.2022
 
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Формат взаимодействия ШОС не просто сопоставимый с Евросоюзом, а превышает его во много раз, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
По его словам, в ШОС включаются государства разные по своим ориентациям, внутриполитическому строю, по включению в те или иные внешнеполитические форматы.
Может быть, сейчас не стоит говорить о конкуренции, потому что разные зоны геоэкономические — у Евросоюза это Европа, а у ШОС это остальная часть Евразии, но то, что это формат взаимодействия, безусловно, не просто сопоставимый с Евросоюзом, а превышающий его во много раз, — это безусловно.
Борис Волхонский интервью
Борис Волхонский
доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС
Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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