В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности - 14.09.2022 Украина.ру
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В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности
В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности - 14.09.2022 Украина.ру
В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности
Освобожденная часть Запорожской области готова к любому развитию событий на фронте, заявил 14 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
2022-09-14T12:27
2022-09-14T12:41
новости
запорожская область
владимир рогов
защита
минирование
спецоперация
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Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на линии разграничения наблюдается серьезное скопление сил и техники ВСУ.Кроме того, Балицкий сообщил, что в регионе более 15 тысяч жителей вступили в российское гражданство, а жители части области, находящейся под контролем Киева тоже хотят вступления в состав России.Также он пригрозил серьезным уголовным преследованием каждому, кто может быть пособником украинской власти или армии.
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новости, запорожская область, владимир рогов, защита, минирование, спецоперация
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, защита, минирование, Спецоперация

В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности

12:27 14.09.2022 (обновлено: 12:41 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Освобожденная часть Запорожской области готова к любому развитию событий на фронте, заявил 14 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
Запорожская область готова к развитию любых событий на линии фронта, все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на линии разграничения наблюдается серьезное скопление сил и техники ВСУ.
Кроме того, Балицкий сообщил, что в регионе более 15 тысяч жителей вступили в российское гражданство, а жители части области, находящейся под контролем Киева тоже хотят вступления в состав России.
Также он пригрозил серьезным уголовным преследованием каждому, кто может быть пособником украинской власти или армии.
оружие граната лимонка взрывчатка
07:13
Жители Запорожской области просят выдать им оружие для защиты региона от ВСУЖители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 14 сентября РИА Новости
 
НовостиЗапорожская областьВладимир РоговзащитаминированиеСпецоперация
 
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