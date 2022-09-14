https://ukraina.ru/20220914/1038721936.html

В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности

В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности - 14.09.2022 Украина.ру

В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности

Освобожденная часть Запорожской области готова к любому развитию событий на фронте, заявил 14 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий

2022-09-14T12:27

2022-09-14T12:27

2022-09-14T12:41

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запорожская область

владимир рогов

защита

минирование

спецоперация

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Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на линии разграничения наблюдается серьезное скопление сил и техники ВСУ.Кроме того, Балицкий сообщил, что в регионе более 15 тысяч жителей вступили в российское гражданство, а жители части области, находящейся под контролем Киева тоже хотят вступления в состав России.Также он пригрозил серьезным уголовным преследованием каждому, кто может быть пособником украинской власти или армии.

https://ukraina.ru/20220914/1038704463.html

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новости, запорожская область, владимир рогов, защита, минирование, спецоперация