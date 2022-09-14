В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности
12:27 14.09.2022 (обновлено: 12:41 14.09.2022)
Освобожденная часть Запорожской области готова к любому развитию событий на фронте, заявил 14 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
Запорожская область готова к развитию любых событий на линии фронта, все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на линии разграничения наблюдается серьезное скопление сил и техники ВСУ.
Кроме того, Балицкий сообщил, что в регионе более 15 тысяч жителей вступили в российское гражданство, а жители части области, находящейся под контролем Киева тоже хотят вступления в состав России.
Также он пригрозил серьезным уголовным преследованием каждому, кто может быть пособником украинской власти или армии.
07:13Жители Запорожской области просят выдать им оружие для защиты региона от ВСУЖители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 14 сентября РИА Новости