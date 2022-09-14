https://ukraina.ru/20220914/1038685500.html

Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить

Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить

Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным зам командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал о событиях, предшествовавших его плену

2022-09-14T05:07

2022-09-14T05:07

2022-09-14T05:07

новости

пленный

страх

всу

таблетки

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По словам Батынского, до начала СВО он работал со срочниками в Донецкой области, а в феврале его рота отошла в Мариуполь на меткомбинат им.Ильича. Было страшно, рассказывает пленный.Батынский пояснил, что самыми страшными для него были прилеты с самолета и поначалу он потерялся, почувствовал "помрачение", но "потом начал таблетки пить от головной боли, быстро закинулся и встал в строй"."Боеприпасы закончились, и мы потихонечку стали сдаваться в плен. Поднимали руки, выходили, автобусом нас везли к центру сбора", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленный, страх, всу, таблетки