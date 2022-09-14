https://ukraina.ru/20220914/1038685500.html
Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить
Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить
Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным зам командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал о событиях, предшествовавших его плену
2022-09-14T05:07
2022-09-14T05:07
2022-09-14T05:07
новости
пленный
страх
всу
таблетки
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
По словам Батынского, до начала СВО он работал со срочниками в Донецкой области, а в феврале его рота отошла в Мариуполь на меткомбинат им.Ильича. Было страшно, рассказывает пленный.Батынский пояснил, что самыми страшными для него были прилеты с самолета и поначалу он потерялся, почувствовал "помрачение", но "потом начал таблетки пить от головной боли, быстро закинулся и встал в строй"."Боеприпасы закончились, и мы потихонечку стали сдаваться в плен. Поднимали руки, выходили, автобусом нас везли к центру сбора", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пленный, страх, всу, таблетки
Пленный ВСУ: было страшно, но потом начал таблетки пить
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным зам командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал о событиях, предшествовавших его плену
По словам Батынского, до начала СВО он работал со срочниками в Донецкой области, а в феврале его рота отошла в Мариуполь на меткомбинат им.Ильича. Было страшно, рассказывает пленный.
"Не боится только сумасшедший, страх это человеческий фактор, который имеет сдерживающие критерии. Страшно! Страшно было, но есть приказы", - сказал он.
Батынский пояснил, что самыми страшными для него были прилеты с самолета и поначалу он потерялся, почувствовал "помрачение", но "потом начал таблетки пить от головной боли, быстро закинулся и встал в строй".
"Боеприпасы закончились, и мы потихонечку стали сдаваться в плен. Поднимали руки, выходили, автобусом нас везли к центру сбора", - резюмировал он.
Сергею Батынскому 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.