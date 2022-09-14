https://ukraina.ru/20220914/1038679227.html

"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику

"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику - 14.09.2022 Украина.ру

"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал чаще проводить брифинги и рассказывать населению о том, что происходит на линии соприкосновения

2022-09-14T04:37

2022-09-14T04:37

2022-09-14T04:37

новости

украина

политолог

информационная безопасность

брифинги

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Политолог возмущен тем, что все журналисты работают в разных направлениях, хотя и пытаются сопоставить всю информацию по мере своих сил. Потому и получается такая каша, в которой черт уже ногу сломит, говорит эксперт.При этом, по его словам, ситуация меняется в процессе — что-то кто-то вбрасывает, и начинается грызня: у одного написано это, у другого то. Поэтому Гаспарян призвал к созданию единого центра, куда будет стекаться вся информация и специально обученный человек раз в час будет выходить и объяснять, что происходит. До тех пор, пока каждый в этот котел пытается плюнуть, там и получается такая мешанина, добавил политолог.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220630/1034255137.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, политолог, информационная безопасность, брифинги