"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику - 14.09.2022 Украина.ру
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"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику
"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику - 14.09.2022 Украина.ру
"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал чаще проводить брифинги и рассказывать населению о том, что происходит на линии соприкосновения
2022-09-14T04:37
2022-09-14T04:37
новости
украина
политолог
информационная безопасность
брифинги
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Политолог возмущен тем, что все журналисты работают в разных направлениях, хотя и пытаются сопоставить всю информацию по мере своих сил. Потому и получается такая каша, в которой черт уже ногу сломит, говорит эксперт.При этом, по его словам, ситуация меняется в процессе — что-то кто-то вбрасывает, и начинается грызня: у одного написано это, у другого то. Поэтому Гаспарян призвал к созданию единого центра, куда будет стекаться вся информация и специально обученный человек раз в час будет выходить и объяснять, что происходит. До тех пор, пока каждый в этот котел пытается плюнуть, там и получается такая мешанина, добавил политолог.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220630/1034255137.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, политолог, информационная безопасность, брифинги
Новости, Украина, политолог, информационная безопасность, брифинги

"Получается каша": политолог объяснил, как улучшить российскую информационную политику

04:37 14.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал чаще проводить брифинги и рассказывать населению о том, что происходит на линии соприкосновения
Вот у нас есть 15 военкоров наших уважаемых... За последние два дня я увидел еще человек двести. Это хоть кто? Какие-то рыцари духа, хранители королевской печати — и все их цитируют. Вы хотя бы уточните, кто это?
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист и радиоведущий
Политолог возмущен тем, что все журналисты работают в разных направлениях, хотя и пытаются сопоставить всю информацию по мере своих сил. Потому и получается такая каша, в которой черт уже ногу сломит, говорит эксперт.
При этом, по его словам, ситуация меняется в процессе — что-то кто-то вбрасывает, и начинается грызня: у одного написано это, у другого то.
Поэтому Гаспарян призвал к созданию единого центра, куда будет стекаться вся информация и специально обученный человек раз в час будет выходить и объяснять, что происходит.
До тех пор, пока каждый в этот котел пытается плюнуть, там и получается такая мешанина, добавил политолог.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Военный корреспондент рассказал о тактике ВСУ в Лисичанске, Горском, ЗолотомВсе, что сейчас делает украинская армия - пытается максимально задержать продвижение российских войск, рассказал в интервью изданию Украина.ру донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой
 
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