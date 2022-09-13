В Харькове остановили метро - 13.09.2022 Украина.ру
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В Харькове остановили метро
В Харькове остановили метро - 13.09.2022 Украина.ру
В Харькове остановили метро
В Харькове остановили движение поездов метро. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена
2022-09-13T09:33
2022-09-13T09:33
новости
харьков
метро
электричество
перебои
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Отмечается, что движение поездов приостановлено "по техническим причинам".Накануне, 12 сентября в Харькове также не работал метрополитен. Мэр города Игорь Терехов заявил о выведении из строя "объектов критической инфраструктуры": в городе пропал свет, прекращено водоснабжение.По версии обозревателя издания Украина.ру Василия Стоякина, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.
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новости, харьков, метро, электричество, перебои
Новости, Харьков, метро, электричество, перебои

В Харькове остановили метро

09:33 13.09.2022
 
© mirmetro.net/ А.Афейчук (metro275)метро Харьков
метро Харьков
© mirmetro.net/ А.Афейчук (metro275)
Читать в
В Харькове остановили движение поездов метро. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена
Отмечается, что движение поездов приостановлено "по техническим причинам".
"По техническим причинам временно приостановлено движение линий харьковского метро", - говорится в сообщении.
Накануне, 12 сентября в Харькове также не работал метрополитен. Мэр города Игорь Терехов заявил о выведении из строя "объектов критической инфраструктуры": в городе пропал свет, прекращено водоснабжение.
По версии обозревателя издания Украина.ру Василия Стоякина, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.
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