https://ukraina.ru/20220913/1038672575.html
В Харькове остановили метро
В Харькове остановили метро - 13.09.2022 Украина.ру
В Харькове остановили метро
В Харькове остановили движение поездов метро. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена
2022-09-13T09:33
2022-09-13T09:33
2022-09-13T09:33
новости
харьков
метро
электричество
перебои
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Отмечается, что движение поездов приостановлено "по техническим причинам".Накануне, 12 сентября в Харькове также не работал метрополитен. Мэр города Игорь Терехов заявил о выведении из строя "объектов критической инфраструктуры": в городе пропал свет, прекращено водоснабжение.По версии обозревателя издания Украина.ру Василия Стоякина, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.
https://ukraina.ru/20220912/1038647706.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, метро, электричество, перебои
Новости, Харьков, метро, электричество, перебои
В Харькове остановили метро
В Харькове остановили движение поездов метро. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена
Отмечается, что движение поездов приостановлено "по техническим причинам".
"По техническим причинам временно приостановлено движение линий харьковского метро", - говорится в сообщении.
Накануне, 12 сентября в Харькове также не работал метрополитен. Мэр города Игорь Терехов заявил о выведении из строя "объектов критической инфраструктуры": в городе пропал свет, прекращено водоснабжение.
По версии обозревателя издания Украина.ру Василия Стоякина, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.