https://ukraina.ru/20220913/1038672575.html

В Харькове остановили метро

В Харькове остановили метро - 13.09.2022 Украина.ру

В Харькове остановили метро

В Харькове остановили движение поездов метро. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена

2022-09-13T09:33

2022-09-13T09:33

2022-09-13T09:33

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Отмечается, что движение поездов приостановлено "по техническим причинам".Накануне, 12 сентября в Харькове также не работал метрополитен. Мэр города Игорь Терехов заявил о выведении из строя "объектов критической инфраструктуры": в городе пропал свет, прекращено водоснабжение.По версии обозревателя издания Украина.ру Василия Стоякина, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.

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новости, харьков, метро, электричество, перебои