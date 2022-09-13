Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США - 13.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США
Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США - 13.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, что США чувствуют потерю гегемонии и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение
2022-09-13T05:15
2022-09-13T05:15
новости
украина
сша
американская гегемония
разрушения
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И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира, напоминает Колташев.Сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут, предупреждает он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220622/1034199318.html
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новости, украина, сша, американская гегемония, разрушения
Новости, Украина, США, американская гегемония, разрушения

Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США

05:15 13.09.2022
 
© РИА Новости . Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкВсеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
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© РИА Новости . Хавьер Луэнго
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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, что США чувствуют потерю гегемонии и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение
Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок.
Василий Колташов
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира, напоминает Колташев.
Сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут, предупреждает он.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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22 июня, 06:00
Корнилов: возврат к многополярному миру соответствует духу «мюнхенской речи» ПутинаРечь, произнесённая президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, соответствует процессам, происходящим в современном мире. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
 
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