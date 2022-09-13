Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США
© РИА Новости . Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкВсеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, что США чувствуют потерю гегемонии и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение
Дружественные нам страны все равно будут с нами сотрудничать. Но им нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок.
И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира, напоминает Колташев.
Сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут, предупреждает он.
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