https://ukraina.ru/20220913/1038641350.html

Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США

Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США - 13.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему хаос и разрушения выгодны США

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, что США чувствуют потерю гегемонии и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение

2022-09-13T05:15

2022-09-13T05:15

2022-09-13T05:15

новости

украина

сша

американская гегемония

разрушения

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И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира, напоминает Колташев.Сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов. Проблемы будут, предупреждает он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220622/1034199318.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, американская гегемония, разрушения