https://ukraina.ru/20220912/1038623706.html
"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме
"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме - 12.09.2022 Украина.ру
"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме
Беспрецендентный энергетический кризис в Европе неизменно приводит к митингам и протестам, зачастую "пророссийским", объяснил в интервью Украина.ру политолог Александр Носович
2022-09-12T08:00
2022-09-12T08:00
2022-09-12T08:00
новости
европа
кризис
митинги
зима
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Политолог также призвал обратить внимание на реакцию официального Киева на эти протесты. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по его словам, "выставил себя на посмешище", когда призвал европейские правительства запрещать эти митинги и забирать у протестующих российские флаги.По мнению Носовича, причина такого "невроза" в том, что в начале СВО в Европе также проходили массовые митинги, но под украинскими флагами, и невозможно было представить, что флаги сменятся на российские.Единственным исключением среди европейских стран он назвал Сербию, где пророссийский митинг всегда был и остается более вероятным.
https://ukraina.ru/20220904/1038426797.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, кризис, митинги, зима
Новости, Европа, кризис, митинги, Зима
"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме
Беспрецендентный энергетический кризис в Европе неизменно приводит к митингам и протестам, зачастую "пророссийским", объяснил в интервью Украина.ру политолог Александр Носович
Я думал, что им придется пережить эту зиму в условиях энергодефицита, испить эту чашу до дна зимой. Но эти митинги за нейтралитет в европейских столицах начались гораздо раньше, чем я ожидал. Я уж не ожидал, что они на самом деле будут проходить под лозунгами нейтралитета в российско-украинском конфликте. И даже более того - под российскими флагами.
Политолог также призвал обратить внимание на реакцию официального Киева на эти протесты. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по его словам, "выставил себя на посмешище", когда призвал европейские правительства запрещать эти митинги и забирать у протестующих российские флаги.
По мнению Носовича, причина такого "невроза" в том, что в начале СВО в Европе также проходили массовые митинги, но под украинскими флагами, и невозможно было представить, что флаги сменятся на российские.
Единственным исключением среди европейских стран он назвал Сербию, где пророссийский митинг всегда был и остается более вероятным.