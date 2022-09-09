https://ukraina.ru/20220909/1038592290.html

Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено

Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено - 09.09.2022 Украина.ру

Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено

Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения РФ с альянсом, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

2022-09-09T14:26

2022-09-09T14:26

2022-09-09T14:27

небензя

нато

россия

новости

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Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав. Он предупредил альянс об опасности ядерной войны "с вытекающими тяжелейшими последствиями".

https://ukraina.ru/20220909/1038589829.html

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2022

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небензя, нато, россия, новости