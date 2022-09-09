Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено - 09.09.2022 Украина.ру
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Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено
Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено - 09.09.2022 Украина.ру
Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено
Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения РФ с альянсом, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
2022-09-09T14:26
2022-09-09T14:27
небензя
нато
россия
новости
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Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав. Он предупредил альянс об опасности ядерной войны "с вытекающими тяжелейшими последствиями".
https://ukraina.ru/20220909/1038589829.html
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небензя, нато, россия, новости
Небензя, НАТО, Россия, Новости

Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено

14:26 09.09.2022 (обновлено: 14:27 09.09.2022)
 
© РИА Новости . Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Брайан Смит
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Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения РФ с альянсом, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
"Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - сказал Небензя.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав. Он предупредил альянс об опасности ядерной войны "с вытекающими тяжелейшими последствиями".
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