https://ukraina.ru/20220909/1038579791.html
Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре
Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре - 09.09.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре
Десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем РФ, сказал 9 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-09T10:44
2022-09-09T10:44
2022-09-09T10:44
всу
новости
энергодар
десант
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Он рассказал, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.ВСУ ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления, заключил Рогов.Впервые высадить десант под Энергодаром ВСУ попытались 1 сентября. Как сообщили тогда в Минобороны России, до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища, однако были обнаружены и остановлены российскими силами.
https://ukraina.ru/20220909/1038574323.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, энергодар, десант
ВСУ, Новости, Энергодар, десант
Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре
Десант ВСУ предпринял попытку прорваться в Энергодар, однако им не удалось закрепиться и берег Днепра остался под контролем РФ, сказал 9 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков [Владимира] Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской", — сказал Рогов.
Он рассказал, что украинский десант пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки противника были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
ВСУ ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления, заключил Рогов.
Впервые высадить десант под Энергодаром ВСУ попытались 1 сентября. Как сообщили тогда в Минобороны России, до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища, однако были обнаружены и остановлены российскими силами.