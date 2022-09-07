Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео - 07.09.2022 Украина.ру
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Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео
Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео - 07.09.2022 Украина.ру
Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео
Глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга рассказал об итогах миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а также прокомментировал... Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T13:50
2022-09-07T13:50
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Глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга рассказал об итогах миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а также прокомментировал техническое состояние АЭС, рассказал о последствиях артобстрела по Энергодару и взрывов в Бердянске:00:50 - МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС: возможна ли демилитаризованная зона вокруг Запорожской АЭС?02:53 – Инспекция МАГАТЭ в своем докладе не указывает источник обстрелов ЗАЭС; 04:00 - Техническое состояние Запорожской АЭС;05:50 - Артиллерийские обстрелы Энергодара и взрывы в Бердянске;07:01 – Есть ли информация о контрнаступлении ВСУ?07:35 – Угрозы и шантаж в адрес учителей региона;09:01 – С какими проблемами приходится сталкиваться во время учебного процесса? 10:20 - Как проходит паспортизация населения? Какие есть проблемы при оформлении документов? Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали спецкорпус ЗАЭС. Помимо этого, ВСУ повредили коммуникационное перекрытие, бетонное ограждение и емкость с дистиллированной водой, находящиеся в непосредственной близости от второго энергоблока ЗАЭС.
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Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео

13:50 07.09.2022
 
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Глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга рассказал об итогах миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а также прокомментировал техническое состояние АЭС, рассказал о последствиях артобстрела по Энергодару и взрывов в Бердянске:
00:50 - МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС: возможна ли демилитаризованная зона вокруг Запорожской АЭС?
02:53 – Инспекция МАГАТЭ в своем докладе не указывает источник обстрелов ЗАЭС;
04:00 - Техническое состояние Запорожской АЭС;
05:50 - Артиллерийские обстрелы Энергодара и взрывы в Бердянске;
07:01 – Есть ли информация о контрнаступлении ВСУ?
07:35 – Угрозы и шантаж в адрес учителей региона;
09:01 – С какими проблемами приходится сталкиваться во время учебного процесса?
10:20 - Как проходит паспортизация населения? Какие есть проблемы при оформлении документов? Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали спецкорпус ЗАЭС. Помимо этого, ВСУ повредили коммуникационное перекрытие, бетонное ограждение и емкость с дистиллированной водой, находящиеся в непосредственной близости от второго энергоблока ЗАЭС.
 
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