https://ukraina.ru/20220907/1038524097.html

Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео

Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео - 07.09.2022 Украина.ру

Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео

Глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга рассказал об итогах миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а также прокомментировал... Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T13:50

2022-09-07T13:50

2022-09-07T13:50

видео

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Глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга рассказал об итогах миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а также прокомментировал техническое состояние АЭС, рассказал о последствиях артобстрела по Энергодару и взрывов в Бердянске:00:50 - МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС: возможна ли демилитаризованная зона вокруг Запорожской АЭС?02:53 – Инспекция МАГАТЭ в своем докладе не указывает источник обстрелов ЗАЭС; 04:00 - Техническое состояние Запорожской АЭС;05:50 - Артиллерийские обстрелы Энергодара и взрывы в Бердянске;07:01 – Есть ли информация о контрнаступлении ВСУ?07:35 – Угрозы и шантаж в адрес учителей региона;09:01 – С какими проблемами приходится сталкиваться во время учебного процесса? 10:20 - Как проходит паспортизация населения? Какие есть проблемы при оформлении документов? Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали спецкорпус ЗАЭС. Помимо этого, ВСУ повредили коммуникационное перекрытие, бетонное ограждение и емкость с дистиллированной водой, находящиеся в непосредственной близости от второго энергоблока ЗАЭС.

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