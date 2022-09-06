https://ukraina.ru/20220906/1038467910.html
"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте
"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте - 06.09.2022 Украина.ру
"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте
Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T14:47
2022-09-06T14:47
2022-09-06T16:20
всу
потери всу
вооруженные силы украины
днр
лднр
народная милиция лднр
волноваха
волноваха
сво
украина
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Затишье на некоторых участках фронта не означает, что останавливается боевая работа. Артиллерийские дуэли, разведпоиски, рейды диверсионных групп — все это составляет будни военных Донецкой народной республики. А бойцы подразделения «Каскад» на своем направлении еще и идут вперед, каждый день, метр за метром, как они сами говорят, продавливая, оборону украинских войск. И наступают они при помощи своей малой, но артиллерии — минометной батареи.В поселке где-то за Волновахой командир минометной батареи «Каскада» изучал воронку во дворе дома, обычную коническую яму от разрыва снаряда. К яме его привели бойцы одного из расчетов, теперь они стояли кругом, засунув руки в карманы с невозмутимым видом. ВСУ пытаются охотиться за малой артиллерией подразделения «Каскад», это был очередной «прилет».Командир тоже осмотрел яму бегло без особых эмоций, принял к сведению, что рядом с одно из позиций были «прилеты»: минометчиков стараются убить украинские артиллеристы. «Вынести» беспокойную батарею вээсушники хотят за дело: расчеты «труб» постоянно и точно бьют по противнику, бьют азартно и накрывают самые разные цели: пехоту, укрепления и даже бронетехнику.На наивный вопрос, а разве может эффективно миномет работать по танку, лица наводчиков, заряжающих и командиров расчетов расцветают довольными улыбками — чувствуется, что предмет разговора им доставляет удовольствие, есть что вспомнить. Даже у неразговорчивого комбата появились мимические морщины, которые обозначили еле заметную усмешку: «Если мы попадем по коробочке, то ей хана».— Миной сверху по танку?— Сверху, сбоку, пробивает катки, пробивает между катков, попадает в двигатель, попадает в бока, в отсеки, — со вкусом перечислял комбат и завершает тоном ценителя. — Гусеницы перебивает при удачном попадании!— А «бэхи» (боевая машина пехоты. — Ред.) мы просто плавим, — мечтательно подает реплику кто-то из минометчиков.— «Бэхи» — это вообще, это наша тема, — оживленно ввязывается в обсуждение другой боец и добавляет с ноткой сожаления. — Лишь бы она стояла, не ехала, потому что по движущейся…Вот за эти успехи минометчиков за ними и охотится противник. «Признание» их мастерства постоянно летит с той стороны. «Мы отработаем, потом они по нам потом работают, — описывает комбат обычный цикл боя. — Когда причиняем большие неудобства, то они ищут нас. «Грады» летят, и 152-е (152-миллиметровые снаряды. — Ред.) летят, — комбат показывает пальцем за спину, на воронку от крупного калибра. — И танк работает по нам. Все по нам, потому что минометы наносят большой урон».Самое лучшее, признают минометчики, это видеть результаты стрельбы в прямом эфире, через камеру дрона. Но посмотреть такой фильм непросто — противник не всегда дает. Сам миномет принципиально не изменился с Великой Отечественной, проверенная временем надежная классика, другим стал сам характер боя: расчет, изготовившийся для стрельбы, знает, что он виден как на ладони — беспилотник или радар быстро вычислят место, откуда ведется огонь. Так же быстро канал связи попытается погасить вражеская РЭБ, радиоэлектронная борьба. И точно так же противник пытается сбить или угнать наш дрон, чтобы помешать корректировать огонь.— Что их сбивать? Их можно посадить, и они это делают. Наши это делают тоже, — комбату явно нравится, когда боевые задачи решают не в лоб, не ломом, а изящно. Он мечтательно тянет: «Вот приезжает установка РЭБ и...» Профессионализм перехватчиков дронов доставляет ему удовольствие.Лето и начало осени в Донецкой Республике шли позиционные бои. Поселки, проселочные дороги, поля, рощи, лесопосадки — этот пейзаж дополняет постоянная канонада. И только в штабе «Каскада», откуда команды получают и минометчики, заметно, что постоянно идет работа — эфир забит рапортами с мест, данными разведки, сообщениями снабженцев. И , по словам начальника штаба «Каскада», все это время подразделения союзников упорно, метр за метром идут вперед, даже там, где враг традиционно хорошо закопался в землю. «Они здесь провели довольно-таки хорошую инженерную подготовку, возвели пару эшелонов обороны, — начштаба показывает по карте передовую врага. — Но наши люди пытаются, стараются, и по чуть-чуть, по сто метров в день, по километру продавливаем все же оборону противника».— Значит, результат постоянно есть?— Есть. Противник время от времени малыми группами пытается что-то сделать. Так, в основном, масштабного ничего такого, в основном артиллерия и малые группы работают. Ночью в тепловизоре видим сигнатуры — двигаются в лесополосах, копошатся.Чтобы отбивать пядь за пядью землю на участке «Каскада» пришлось вначале наводить порядок — приводить в чувство украинских военных, которые здесь, в отличие от Мариуполя, не вполне ощутили на себе удары союзных войск. «Когда только сюда приехали на это направление, беспилотники летали вообще почти безнаказанно. Дроны летали как хотели и где хотели. Их было очень много, идешь там в лесополосу, а они просто заходят и заходят, там летают-летают. И вот лежишь, наблюдаешь. Артиллерия их стреляла довольно уверенно здесь. Сейчас угомонились, мы начали вести контрбатарейную борьбу. Пришлось это безобразие прекращать», — иронизирует офицер. Его слова как бы подтверждают раскаты — по орудиям противника бьет российская артиллерия.Много работы и у минометчиков. В штабе в разноголосье радиостанций прозвучит: «Противник сосредотачивается… Квадрат...», и расчеты, пригибаясь, — тропу могут простреливать, — побегут к минометам, замаскированным в рощах. Или батарея сорвется на автомобилях по бездорожью, чтобы остановиться на команде «Стой, к бою!».
https://ukraina.ru/20220906/1038497422.html
https://ukraina.ru/20220904/1038434954.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, потери всу, вооруженные силы украины, днр, лднр, народная милиция лднр, волноваха, волноваха, сво, украина, артиллерия, эксклюзив
Затишье на некоторых участках фронта не означает, что останавливается боевая работа. Артиллерийские дуэли, разведпоиски, рейды диверсионных групп — все это составляет будни военных Донецкой народной республики. А бойцы подразделения «Каскад» на своем направлении еще и идут вперед, каждый день, метр за метром, как они сами говорят, продавливая, оборону украинских войск. И наступают они при помощи своей малой, но артиллерии — минометной батареи.
В поселке где-то за Волновахой командир минометной батареи «Каскада» изучал воронку во дворе дома, обычную коническую яму от разрыва снаряда. К яме его привели бойцы одного из расчетов, теперь они стояли кругом, засунув руки в карманы с невозмутимым видом. ВСУ пытаются охотиться за малой артиллерией подразделения «Каскад», это был очередной «прилет».
Командир тоже осмотрел яму бегло без особых эмоций, принял к сведению, что рядом с одно из позиций были «прилеты»: минометчиков стараются убить украинские артиллеристы. «Вынести» беспокойную батарею вээсушники хотят за дело: расчеты «труб» постоянно и точно бьют по противнику, бьют азартно и накрывают самые разные цели: пехоту, укрепления и даже бронетехнику.
На наивный вопрос, а разве может эффективно миномет работать по танку, лица наводчиков, заряжающих и командиров расчетов расцветают довольными улыбками — чувствуется, что предмет разговора им доставляет удовольствие, есть что вспомнить. Даже у неразговорчивого комбата появились мимические морщины, которые обозначили еле заметную усмешку: «Если мы попадем по коробочке, то ей хана».
— Сверху, сбоку, пробивает катки, пробивает между катков, попадает в двигатель, попадает в бока, в отсеки, — со вкусом перечислял комбат и завершает тоном ценителя. — Гусеницы перебивает при удачном попадании!
— А «бэхи» (боевая машина пехоты. — Ред.) мы просто плавим, — мечтательно подает реплику кто-то из минометчиков.
— «Бэхи» — это вообще, это наша тема, — оживленно ввязывается в обсуждение другой боец и добавляет с ноткой сожаления. — Лишь бы она стояла, не ехала, потому что по движущейся…
Вот за эти успехи минометчиков за ними и охотится противник. «Признание» их мастерства постоянно летит с той стороны. «Мы отработаем, потом они по нам потом работают, — описывает комбат обычный цикл боя. — Когда причиняем большие неудобства, то они ищут нас. «Грады» летят, и 152-е (152-миллиметровые снаряды. — Ред.) летят, — комбат показывает пальцем за спину, на воронку от крупного калибра. — И танк работает по нам. Все по нам, потому что минометы наносят большой урон».
Самое лучшее, признают минометчики, это видеть результаты стрельбы в прямом эфире, через камеру дрона. Но посмотреть такой фильм непросто — противник не всегда дает. Сам миномет принципиально не изменился с Великой Отечественной, проверенная временем надежная классика, другим стал сам характер боя: расчет, изготовившийся для стрельбы, знает, что он виден как на ладони — беспилотник или радар быстро вычислят место, откуда ведется огонь. Так же быстро канал связи попытается погасить вражеская РЭБ, радиоэлектронная борьба. И точно так же противник пытается сбить или угнать наш дрон, чтобы помешать корректировать огонь.
— Что их сбивать? Их можно посадить, и они это делают. Наши это делают тоже, — комбату явно нравится, когда боевые задачи решают не в лоб, не ломом, а изящно. Он мечтательно тянет: «Вот приезжает установка РЭБ и...» Профессионализм перехватчиков дронов доставляет ему удовольствие.
Лето и начало осени в Донецкой Республике шли позиционные бои. Поселки, проселочные дороги, поля, рощи, лесопосадки — этот пейзаж дополняет постоянная канонада. И только в штабе «Каскада», откуда команды получают и минометчики, заметно, что постоянно идет работа — эфир забит рапортами с мест, данными разведки, сообщениями снабженцев. И , по словам начальника штаба «Каскада», все это время подразделения союзников упорно, метр за метром идут вперед, даже там, где враг традиционно хорошо закопался в землю. «Они здесь провели довольно-таки хорошую инженерную подготовку, возвели пару эшелонов обороны, — начштаба показывает по карте передовую врага. — Но наши люди пытаются, стараются, и по чуть-чуть, по сто метров в день, по километру продавливаем все же оборону противника».
— Значит, результат постоянно есть?
— Есть. Противник время от времени малыми группами пытается что-то сделать. Так, в основном, масштабного ничего такого, в основном артиллерия и малые группы работают. Ночью в тепловизоре видим сигнатуры — двигаются в лесополосах, копошатся.
Чтобы отбивать пядь за пядью землю на участке «Каскада» пришлось вначале наводить порядок — приводить в чувство украинских военных, которые здесь, в отличие от Мариуполя, не вполне ощутили на себе удары союзных войск. «Когда только сюда приехали на это направление, беспилотники летали вообще почти безнаказанно. Дроны летали как хотели и где хотели. Их было очень много, идешь там в лесополосу, а они просто заходят и заходят, там летают-летают. И вот лежишь, наблюдаешь. Артиллерия их стреляла довольно уверенно здесь. Сейчас угомонились, мы начали вести контрбатарейную борьбу. Пришлось это безобразие прекращать», — иронизирует офицер. Его слова как бы подтверждают раскаты — по орудиям противника бьет российская артиллерия.
Много работы и у минометчиков. В штабе в разноголосье радиостанций прозвучит: «Противник сосредотачивается… Квадрат...», и расчеты, пригибаясь, — тропу могут простреливать, — побегут к минометам, замаскированным в рощах. Или батарея сорвется на автомобилях по бездорожью, чтобы остановиться на команде «Стой, к бою!».