https://ukraina.ru/20220906/1038467910.html

"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте

"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте - 06.09.2022 Украина.ру

"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T14:47

2022-09-06T14:47

2022-09-06T16:20

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Затишье на некоторых участках фронта не означает, что останавливается боевая работа. Артиллерийские дуэли, разведпоиски, рейды диверсионных групп — все это составляет будни военных Донецкой народной республики. А бойцы подразделения «Каскад» на своем направлении еще и идут вперед, каждый день, метр за метром, как они сами говорят, продавливая, оборону украинских войск. И наступают они при помощи своей малой, но артиллерии — минометной батареи.В поселке где-то за Волновахой командир минометной батареи «Каскада» изучал воронку во дворе дома, обычную коническую яму от разрыва снаряда. К яме его привели бойцы одного из расчетов, теперь они стояли кругом, засунув руки в карманы с невозмутимым видом. ВСУ пытаются охотиться за малой артиллерией подразделения «Каскад», это был очередной «прилет».Командир тоже осмотрел яму бегло без особых эмоций, принял к сведению, что рядом с одно из позиций были «прилеты»: минометчиков стараются убить украинские артиллеристы. «Вынести» беспокойную батарею вээсушники хотят за дело: расчеты «труб» постоянно и точно бьют по противнику, бьют азартно и накрывают самые разные цели: пехоту, укрепления и даже бронетехнику.На наивный вопрос, а разве может эффективно миномет работать по танку, лица наводчиков, заряжающих и командиров расчетов расцветают довольными улыбками — чувствуется, что предмет разговора им доставляет удовольствие, есть что вспомнить. Даже у неразговорчивого комбата появились мимические морщины, которые обозначили еле заметную усмешку: «Если мы попадем по коробочке, то ей хана».— Миной сверху по танку?— Сверху, сбоку, пробивает катки, пробивает между катков, попадает в двигатель, попадает в бока, в отсеки, — со вкусом перечислял комбат и завершает тоном ценителя. — Гусеницы перебивает при удачном попадании!— А «бэхи» (боевая машина пехоты. — Ред.) мы просто плавим, — мечтательно подает реплику кто-то из минометчиков.— «Бэхи» — это вообще, это наша тема, — оживленно ввязывается в обсуждение другой боец и добавляет с ноткой сожаления. — Лишь бы она стояла, не ехала, потому что по движущейся…Вот за эти успехи минометчиков за ними и охотится противник. «Признание» их мастерства постоянно летит с той стороны. «Мы отработаем, потом они по нам потом работают, — описывает комбат обычный цикл боя. — Когда причиняем большие неудобства, то они ищут нас. «Грады» летят, и 152-е (152-миллиметровые снаряды. — Ред.) летят, — комбат показывает пальцем за спину, на воронку от крупного калибра. — И танк работает по нам. Все по нам, потому что минометы наносят большой урон».Самое лучшее, признают минометчики, это видеть результаты стрельбы в прямом эфире, через камеру дрона. Но посмотреть такой фильм непросто — противник не всегда дает. Сам миномет принципиально не изменился с Великой Отечественной, проверенная временем надежная классика, другим стал сам характер боя: расчет, изготовившийся для стрельбы, знает, что он виден как на ладони — беспилотник или радар быстро вычислят место, откуда ведется огонь. Так же быстро канал связи попытается погасить вражеская РЭБ, радиоэлектронная борьба. И точно так же противник пытается сбить или угнать наш дрон, чтобы помешать корректировать огонь.— Что их сбивать? Их можно посадить, и они это делают. Наши это делают тоже, — комбату явно нравится, когда боевые задачи решают не в лоб, не ломом, а изящно. Он мечтательно тянет: «Вот приезжает установка РЭБ и...» Профессионализм перехватчиков дронов доставляет ему удовольствие.Лето и начало осени в Донецкой Республике шли позиционные бои. Поселки, проселочные дороги, поля, рощи, лесопосадки — этот пейзаж дополняет постоянная канонада. И только в штабе «Каскада», откуда команды получают и минометчики, заметно, что постоянно идет работа — эфир забит рапортами с мест, данными разведки, сообщениями снабженцев. И , по словам начальника штаба «Каскада», все это время подразделения союзников упорно, метр за метром идут вперед, даже там, где враг традиционно хорошо закопался в землю. «Они здесь провели довольно-таки хорошую инженерную подготовку, возвели пару эшелонов обороны, — начштаба показывает по карте передовую врага. — Но наши люди пытаются, стараются, и по чуть-чуть, по сто метров в день, по километру продавливаем все же оборону противника».— Значит, результат постоянно есть?— Есть. Противник время от времени малыми группами пытается что-то сделать. Так, в основном, масштабного ничего такого, в основном артиллерия и малые группы работают. Ночью в тепловизоре видим сигнатуры — двигаются в лесополосах, копошатся.Чтобы отбивать пядь за пядью землю на участке «Каскада» пришлось вначале наводить порядок — приводить в чувство украинских военных, которые здесь, в отличие от Мариуполя, не вполне ощутили на себе удары союзных войск. «Когда только сюда приехали на это направление, беспилотники летали вообще почти безнаказанно. Дроны летали как хотели и где хотели. Их было очень много, идешь там в лесополосу, а они просто заходят и заходят, там летают-летают. И вот лежишь, наблюдаешь. Артиллерия их стреляла довольно уверенно здесь. Сейчас угомонились, мы начали вести контрбатарейную борьбу. Пришлось это безобразие прекращать», — иронизирует офицер. Его слова как бы подтверждают раскаты — по орудиям противника бьет российская артиллерия.Много работы и у минометчиков. В штабе в разноголосье радиостанций прозвучит: «Противник сосредотачивается… Квадрат...», и расчеты, пригибаясь, — тропу могут простреливать, — побегут к минометам, замаскированным в рощах. Или батарея сорвется на автомобилях по бездорожью, чтобы остановиться на команде «Стой, к бою!».

https://ukraina.ru/20220906/1038497422.html

https://ukraina.ru/20220904/1038434954.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

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