https://ukraina.ru/20220906/1038441896.html

"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады

"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады - 06.09.2022 Украина.ру

"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады

Вслед за российскими вооруженными силами должны идти ремонтные бригады, чтобы быстро восстанавливать разрушенные населенные пункты, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру

2022-09-06T05:00

2022-09-06T05:00

2022-09-06T05:00

новости

северодонецк

лисичанск

волноваха

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037295185_592:557:3242:2048_1920x0_80_0_0_7dd88f935600ac36bf8effa520784259.jpg.webp

В Волновахе нужно увеличивать объем работ, обратить внимание на частный сектор и наладить поставку материалов для строительства домов, рассказал депутат.По его словам, нужно, чтобы Россия максимально быстро ремонтировала поврежденное жилье и берегла мирных жителей от холода.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038435976.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северодонецк, лисичанск, волноваха, россия