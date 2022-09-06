"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады - 06.09.2022 Украина.ру
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"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады
"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады - 06.09.2022 Украина.ру
"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады
Вслед за российскими вооруженными силами должны идти ремонтные бригады, чтобы быстро восстанавливать разрушенные населенные пункты, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
2022-09-06T05:00
2022-09-06T05:00
новости
северодонецк
лисичанск
волноваха
россия
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В Волновахе нужно увеличивать объем работ, обратить внимание на частный сектор и наладить поставку материалов для строительства домов, рассказал депутат.По его словам, нужно, чтобы Россия максимально быстро ремонтировала поврежденное жилье и берегла мирных жителей от холода.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, северодонецк, лисичанск, волноваха, россия
Новости, Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Россия

"Севердонецк сильно поврежден": Антонов о том, почему за ВС РФ должны идти ремонтные бригады

05:00 06.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Вслед за российскими вооруженными силами должны идти ремонтные бригады, чтобы быстро восстанавливать разрушенные населенные пункты, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
В Волновахе нужно увеличивать объем работ, обратить внимание на частный сектор и наладить поставку материалов для строительства домов, рассказал депутат.
А есть еще и Северодонецк, Лисичанск… Лисичанск еще более-менее, а Севердонецк — сильно поврежден. И дальше, когда мы будем двигаться в сторону Киева, будут населенные пункты в тяжелом, разрушенном состоянии, здесь придется нам действовать оперативно, вслед за нашими вооруженными силами должны идти ремонтные бригады, которые быстро все должны восстанавливать.
Ростислав Антонов интервью
Ростислав Антонов
депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль"
По его словам, нужно, чтобы Россия максимально быстро ремонтировала поврежденное жилье и берегла мирных жителей от холода.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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