https://ukraina.ru/20220903/1038386149.html
"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск - 03.09.2022 Украина.ру
"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
Окружение Северска, Соледара и Артемовска позволит России прекратить поставку туда живой силы и тяжелых вооружений для противника, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T07:00
2022-09-03T07:00
2022-09-03T07:00
новости
украина
россия
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Он его словам, опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения.Но нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск, поэтому войскам РФ нужно их окружить полностью, потому что эти города находятся в низине, добавил эксперт.По его мнению, России не всегда нужно много людей на фронте, ей нужна артиллерия и спецназ.Постепенно у Украины иссякнут ресурсы, сейчас ВС РФ должны их "перемолоть, потом мы сможем продвигаться дальше", подчеркнул эксперт.Он отметил, что как только Россия окончательно пойдет в масштабное наступление на юге Украины, это ослабит сопротивление противника в Донбассе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
Окружение Северска, Соледара и Артемовска позволит России прекратить поставку туда живой силы и тяжелых вооружений для противника, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он его словам, опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения.
Но нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск, поэтому войскам РФ нужно их окружить полностью, потому что эти города находятся в низине, добавил эксперт.
Сейчас предпринимаются усилия по заходу к Артемовску с востока. Окружение этих городов позволит прекратить поставку туда живой силы и тяжелых вооружений. Пока это сложно, потому что в тылу у этой линии обороны есть еще одна линия обороны (Славянск, Краматорск, Дружковка).
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, России не всегда нужно много людей на фронте, ей нужна артиллерия и спецназ.
Постепенно у Украины иссякнут ресурсы, сейчас ВС РФ должны их "перемолоть, потом мы сможем продвигаться дальше", подчеркнул эксперт.
Он отметил, что как только Россия окончательно пойдет в масштабное наступление на юге Украины, это ослабит сопротивление противника в Донбассе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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