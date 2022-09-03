https://ukraina.ru/20220903/1038386149.html

"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск

"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск - 03.09.2022 Украина.ру

"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск

Окружение Северска, Соледара и Артемовска позволит России прекратить поставку туда живой силы и тяжелых вооружений для противника, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-09-03T07:00

2022-09-03T07:00

2022-09-03T07:00

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Он его словам, опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения.Но нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск, поэтому войскам РФ нужно их окружить полностью, потому что эти города находятся в низине, добавил эксперт.По его мнению, России не всегда нужно много людей на фронте, ей нужна артиллерия и спецназ.Постепенно у Украины иссякнут ресурсы, сейчас ВС РФ должны их "перемолоть, потом мы сможем продвигаться дальше", подчеркнул эксперт.Он отметил, что как только Россия окончательно пойдет в масштабное наступление на юге Украины, это ослабит сопротивление противника в Донбассе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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