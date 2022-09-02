https://ukraina.ru/20220902/1038382225.html

Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов

Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов - 02.09.2022 Украина.ру

Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов

Почти три тысячи иностранных наёмников были уничтожены в ходе специальной операции на Украине. Об этом 2 сентября на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

2022-09-02T12:39

2022-09-02T12:39

2022-09-02T12:39

иностранные наемники

украина

сергей шойгу

новости

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"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.На днях аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью.По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иностранные наемники, украина, сергей шойгу, новости