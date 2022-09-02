Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов - 02.09.2022 Украина.ру
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Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов
Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов - 02.09.2022 Украина.ру
Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов
Почти три тысячи иностранных наёмников были уничтожены в ходе специальной операции на Украине. Об этом 2 сентября на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-09-02T12:39
2022-09-02T12:39
иностранные наемники
украина
сергей шойгу
новости
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"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.На днях аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью.По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.
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иностранные наемники, украина, сергей шойгу, новости
иностранные наемники, Украина, Сергей Шойгу, Новости

Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов

12:39 02.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Почти три тысячи иностранных наёмников были уничтожены в ходе специальной операции на Украине. Об этом 2 сентября на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.

На днях аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью.
По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.
 
иностранные наемникиУкраинаСергей ШойгуНовости
 
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