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Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов
Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов - 02.09.2022 Украина.ру
Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов
Почти три тысячи иностранных наёмников были уничтожены в ходе специальной операции на Украине. Об этом 2 сентября на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-09-02T12:39
2022-09-02T12:39
2022-09-02T12:39
иностранные наемники
украина
сергей шойгу
новости
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"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.На днях аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью.По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иностранные наемники, украина, сергей шойгу, новости
иностранные наемники, Украина, Сергей Шойгу, Новости
Шойгу объяснил, почему иностранные наемники передумали сражаться за украинских националистов
Почти три тысячи иностранных наёмников были уничтожены в ходе специальной операции на Украине. Об этом 2 сентября на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.
На днях аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью.
По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.