https://ukraina.ru/20220902/1038361147.html

Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам

Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам - 02.09.2022 Украина.ру

Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам

Киев затянуло дымом из-за того, что в Вышгородском районе горят торфяники. Об этом сообщают местные СМИ

2022-09-02T10:02

2022-09-02T10:02

2022-09-02T10:02

киев

пожар

дым

новости

торфяники

власти

украина

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям заверяет, что контролирует ситуацию. Однако специалисты и власти города призывают жителей без надобности не выходить на улицу, а дома - закрывать окна.По данным сервиса IQ-Air, по состоянию на сегодняшний день Киев находится в тройке городов с самым загрязненным воздухом в мире. На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу).

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, пожар, дым, новости, торфяники, власти, украина