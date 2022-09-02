https://ukraina.ru/20220902/1038361147.html
Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам - 02.09.2022 Украина.ру
Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
Киев затянуло дымом из-за того, что в Вышгородском районе горят торфяники. Об этом сообщают местные СМИ
2022-09-02T10:02
2022-09-02T10:02
2022-09-02T10:02
киев
пожар
дым
новости
торфяники
власти
украина
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям заверяет, что контролирует ситуацию. Однако специалисты и власти города призывают жителей без надобности не выходить на улицу, а дома - закрывать окна.По данным сервиса IQ-Air, по состоянию на сегодняшний день Киев находится в тройке городов с самым загрязненным воздухом в мире. На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу).
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, пожар, дым, новости, торфяники, власти, украина
Киев, пожар, дым, Новости, торфяники, власти, Украина
Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
Киев затянуло дымом из-за того, что в Вышгородском районе горят торфяники. Об этом сообщают местные СМИ
Госслужба по чрезвычайным ситуациям заверяет, что контролирует ситуацию.
Однако специалисты и власти города призывают жителей без надобности не выходить на улицу, а дома - закрывать окна.
По данным сервиса IQ-Air, по состоянию на сегодняшний день Киев находится в тройке городов с самым загрязненным воздухом в мире. На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу).