В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные

Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ

ВКС РФ в Умани стерли с лица земли склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. По сути 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра". Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру