В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные - 30.08.2022 Украина.ру
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В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные
В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные - 30.08.2022 Украина.ру
В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные
ВСУ делают деревянные макеты реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы "заманить в ловушку" российские силы, сообщает Washington Post 30 августа
2022-08-30T16:46
2022-08-30T16:46
новости
himars
the washington post
фальшивка
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Газета ссылается на свои источники ВСУ и фотографии фальшивых HIMARS.США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области.В интервью Украина.ру ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов рассказал, что точность ударов западной артиллерии на вооружении ВСУ ощущается. Но на авдеевском (основном) направлении пока работу HIMARS`ов "никто не видел, и никто на это не жаловался".Немного ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру объяснил, что легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. В качестве примера он привел ситуацию в середине августа, когда ВКС РФ в Умани стерли с лица земли склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. По сути 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, himars, the washington post, фальшивка
Новости, HIMARS, The Washington Post, фальшивка

В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные

16:46 30.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
Читать в
ВСУ делают деревянные макеты реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы "заманить в ловушку" российские силы, сообщает Washington Post 30 августа
Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке ввести в заблуждение российские силы.
Газета ссылается на свои источники ВСУ и фотографии фальшивых HIMARS.
США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области.
В интервью Украина.ру ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов рассказал, что точность ударов западной артиллерии на вооружении ВСУ ощущается. Но на авдеевском (основном) направлении пока работу HIMARS`ов "никто не видел, и никто на это не жаловался".
Немного ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру объяснил, что легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. В качестве примера он привел ситуацию в середине августа, когда ВКС РФ в Умани стерли с лица земли склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. По сути 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра".
HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:20
Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ ВКС РФ в Умани стерли с лица земли склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. По сути 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра". Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
 
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