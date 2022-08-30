https://ukraina.ru/20220830/1038247449.html
"Плохо ориентируется в реалиях": в МИД РФ ответили на претензии вице-премьера Сербии
"Плохо ориентируется в реалиях": в МИД РФ ответили на претензии вице-премьера Сербии - 30.08.2022 Украина.ру
"Плохо ориентируется в реалиях": в МИД РФ ответили на претензии вице-премьера Сербии
Россия не злоупотребляет равноправными и уважительными отношениями с Сербией, прокомментировали в МИД РФ заявление вице-премьера, министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник во внешнеполитическом ведомстве
2022-08-30T10:54
2022-08-30T10:54
2022-08-30T10:54
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Накануне, после визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, Михайлович заявила, что глава российского МИД Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России".Источник агентства также подчеркнул, что подобные заяления свидетельствуют о том, что Михайлович плохо ориентируется в реалиях.Кроме того, в МИД отметили, что у Москвы и Белграда есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки, включая спецоперацию на Украине.Ранее президент Сербии Александр Вучич заверил, что страна не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета.Кроме того, Белград не поддерживает санкционную политику Запада против России.
https://ukraina.ru/20220813/1037635564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, белград, мид
"Плохо ориентируется в реалиях": в МИД РФ ответили на претензии вице-премьера Сербии
Россия не злоупотребляет равноправными и уважительными отношениями с Сербией, прокомментировали в МИД РФ заявление вице-премьера, министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник во внешнеполитическом ведомстве
Накануне, после визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, Михайлович заявила, что глава российского МИД Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России".
"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — ответили в МИД.
Источник агентства также подчеркнул, что подобные заяления свидетельствуют о том, что Михайлович плохо ориентируется в реалиях.
Кроме того, в МИД отметили, что у Москвы и Белграда есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки, включая спецоперацию на Украине.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заверил, что страна не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета.
Кроме того, Белград не поддерживает санкционную политику Запада против России.