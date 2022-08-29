https://ukraina.ru/20220829/1038222834.html
"Наркоманам людей не жалко": Аксенов прокомментировал сообщения о контрнаступлении Украины на Херсон
"Наркоманам людей не жалко": Аксенов прокомментировал сообщения о контрнаступлении Украины на Херсон - 29.08.2022 Украина.ру
"Наркоманам людей не жалко": Аксенов прокомментировал сообщения о контрнаступлении Украины на Херсон
Контрнаступлении ВСУ на Херсон глава соседней Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком. Он сравнил информационный вброс с виртуальной атакой на Крымский мост и заявил о потерях ВСУ. Об этом Аксенов написал в 29 августа в своем Telegram-канале
2022-08-29T15:04
2022-08-29T15:04
2022-08-29T15:04
новости
херсон
аксенов
контрнаступление
фейк
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Украинские войска несут потери на южном и всех остальных направлениях, заявил Аксенов. Киевские власти - Аксенов называет их "шайкой наркоманов и преступников" - изготавливают информационные вбросы для демонстрации активности "перед западными хозяевами".Украинский фейк подхватили западные СМИ. Диванные войска Киева, напомнил Аксенов, уже не раз виртуально атаковали Крымский мост.В понедельник, 29 августа украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-каналы местных чиновников, сообщили о якобы контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область. Впоследствии выяснялось, что сообщения были опубликованы на фейковых аккаунтах, или же чиновники их удаляли.
https://ukraina.ru/20220829/1038221134.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, херсон, аксенов, контрнаступление, фейк
Новости, Херсон, Аксенов, контрнаступление, фейк
"Наркоманам людей не жалко": Аксенов прокомментировал сообщения о контрнаступлении Украины на Херсон
Контрнаступлении ВСУ на Херсон глава соседней Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком. Он сравнил информационный вброс с виртуальной атакой на Крымский мост и заявил о потерях ВСУ. Об этом Аксенов написал в 29 августа в своем Telegram-канале
Украинские войска несут потери на южном и всех остальных направлениях, заявил Аксенов. Киевские власти - Аксенов называет их "шайкой наркоманов и преступников" - изготавливают информационные вбросы для демонстрации активности "перед западными хозяевами".
"А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко", - заявил Аксенов.
Украинский фейк подхватили западные СМИ. Диванные войска Киева, напомнил Аксенов, уже не раз виртуально атаковали Крымский мост.
В понедельник, 29 августа украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-каналы местных чиновников, сообщили о якобы контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область. Впоследствии выяснялось, что сообщения были опубликованы на фейковых аккаунтах, или же чиновники их удаляли.