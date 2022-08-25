https://ukraina.ru/20220825/1038094757.html

"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского

"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского - 25.08.2022 Украина.ру

"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T13:34

2022-08-25T13:34

2022-08-25T14:17

папа римский

украина

владимир зеленский

ватикан

дарья дугина

сергей марков

захар прилепин

эксклюзив

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Папа Римский Франциск — снова в опале среди украинцев. Накануне он вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны.«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве», — сказал понтифик.Кроме того, Ватикан напомнил, что открыто не становится на сторону Запада в его трактовке украинского конфликта. Также Франциск недоволен давлением, которое на него оказывает президент Украины Владимир Зеленский.Все эти факторы вызвали очередную волну критики от украинцев в адрес Папы.Что по этому поводу писали эксперты и лидеры мнений в соцсетях — в обзоре от издания Украина.ру.Российский политолог Сергей Марков отметил, что только Ватикан и Турция выразили соболезнования по поводу смерти Дугиной:«Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной, назвал её невинной жертвой войны.1. Пока соболезнования из государственных лидеров Запада в связи с терактом выразили только власти Турции и Папа Римский.2. Все лидеры стран НАТО своим молчанием фактически поддерживают теракт.3. Папа Римский дал оценку, прямо противоположную оценке Киева. Назвал Дарью невиновной».Писатель и политик Захар Прилепин цитирует ватиканское издание:«Папа Римский недоволен давлением со стороны Зеленского. Папа Римский Франциск недоволен давлением, которое на него оказывается со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье специалиста по Ватикану Марко Полити.По оценке журналиста, украинский лидер "хочет втянуть папу в нарратив", по которому Киев представляется "невинной жертвой", а Москва "демонизируется". Однако понтифик не разделяет подобной позиции».Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга объяснил позицию Ватикана:«Многие накинулись с новой силой на Папу Римского после его недавних рефлексий на события вокруг Дугиных. Не буду повторять, что и как говорил Папа ДО того и что сказал снова, но все желающие могут самостоятельно почитать статью Марко Полити в профильном издании Ватикана.Папа отказался принимать сторону "Запада", он не оправдывает РФ и считает Украину жертвой, но при этом виноватым в равной степени считает и Запад.Многие видят в Папе только Религию, но религия — это лишь верхушка айсберга... Это просто политика — точнее, геополитика. А подводная часть заключена в том, что Ватикан — крупнейшая и старейшая разведка мира. Знают больше, чем Моссад и МИ-6...Я как-то уже писал, что манипуляция — это не когда вы намеренно искажаете функцию... Тогда это просто искажение, а когда вы "играетесь" с точкой отсчета. Т. е. от какого момента исчислять историю того или иного конфликта.От выбора точки будет зависеть и "справедливость", и "виноватость" той или иной стороны. Почему? Потому что тогда можно учесть или НЕ учесть предыдущие триггеры и действия сторон.Ватикан старается видеть ВСЮ картину... Мы же потребляем через пропаганду и СМИ лишь малую часть. Ватикан не может себе позволить "играть".Поэтому нет ни "зрады", ни "перемогы"... Ватикан просто называет вещи своими именами, ибо таких войн — и мировых, и региональных — он пережил тысячи».Общественный деятель Дмитрий Спивак увязал заявления Папы Римского с дипломатическими качелями вокруг Украины:«Вначале прилетал Эрдоган с предложением о переговорах и Гуттеришем в качестве гаранта.Затем Джонсон примчался с прощальным визитом с настоятельным советом не вести никаких переговоров и война до победы. Выделит на эту войну целых 60 миллионов фунтов.Украина, Россия и МАГАТЭ согласовали приезд миссии. Без особых ультиматумов.В Совбезе ООН позаседали. Дважды. Все выступили. Каждый о своём. Ни о чем.Папа Римский как-то странно высказался о смерти Дугиной.Сегодня в России Госдума рассматривает вопрос по Украине. Что-то, наверное, примут. Может, по "референдумам".В этот же день Байден будет звонить Зеленскому, отправив накануне 3 ярда помощи на закупку вооружений.В промежутках этих событий Турция говорит, что в НАТО есть страны, которые против мира и за войну до победного….Но Эрдоган обязательно будет добиваться прямых переговоров Зеленского и Путина.Индия наращивает экспорт русской нефти, а ОПЕК+, наоборот, не увеличивает добычу. Цена перевалила за 100 долларов.Цена на газ в Европе поднялась до 3000 долларов. Перед зимой начался мощный энергетический шантаж.Вот они, крутые дипломатические качели.Мир поделился.И мнения разделились.Между позициями переговоров и затяжной войной, переходящей в дремлющий, но взрывоопасный осенне-зимний период.Какая позиция победит? Не знаю.Но до наступления холодов, выборов в США и Саммитом G20 все должно решиться.Или хотя бы будут очерчены контуры будущего мира с чёткими прописанными гарантиями для Украины на многие десятилетия».

https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html

https://ukraina.ru/20220616/1034166648.html

https://ukraina.ru/20220825/1038077746.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Виктория Титова

папа римский, украина, владимир зеленский, ватикан, дарья дугина, сергей марков, захар прилепин, эксклюзив