"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского - 25.08.2022 Украина.ру
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"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского
"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского - 25.08.2022 Украина.ру
"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского
Украина.ру, 25.08.2022
2022-08-25T13:34
2022-08-25T14:17
папа римский
украина
владимир зеленский
ватикан
дарья дугина
сергей марков
захар прилепин
эксклюзив
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Папа Римский Франциск — снова в опале среди украинцев. Накануне он вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны.«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве», — сказал понтифик.Кроме того, Ватикан напомнил, что открыто не становится на сторону Запада в его трактовке украинского конфликта. Также Франциск недоволен давлением, которое на него оказывает президент Украины Владимир Зеленский.Все эти факторы вызвали очередную волну критики от украинцев в адрес Папы.Что по этому поводу писали эксперты и лидеры мнений в соцсетях — в обзоре от издания Украина.ру.Российский политолог Сергей Марков отметил, что только Ватикан и Турция выразили соболезнования по поводу смерти Дугиной:«Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной, назвал её невинной жертвой войны.1. Пока соболезнования из государственных лидеров Запада в связи с терактом выразили только власти Турции и Папа Римский.2. Все лидеры стран НАТО своим молчанием фактически поддерживают теракт.3. Папа Римский дал оценку, прямо противоположную оценке Киева. Назвал Дарью невиновной».Писатель и политик Захар Прилепин цитирует ватиканское издание:«Папа Римский недоволен давлением со стороны Зеленского. Папа Римский Франциск недоволен давлением, которое на него оказывается со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье специалиста по Ватикану Марко Полити.По оценке журналиста, украинский лидер "хочет втянуть папу в нарратив", по которому Киев представляется "невинной жертвой", а Москва "демонизируется". Однако понтифик не разделяет подобной позиции».Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга объяснил позицию Ватикана:«Многие накинулись с новой силой на Папу Римского после его недавних рефлексий на события вокруг Дугиных. Не буду повторять, что и как говорил Папа ДО того и что сказал снова, но все желающие могут самостоятельно почитать статью Марко Полити в профильном издании Ватикана.Папа отказался принимать сторону "Запада", он не оправдывает РФ и считает Украину жертвой, но при этом виноватым в равной степени считает и Запад.Многие видят в Папе только Религию, но религия — это лишь верхушка айсберга... Это просто политика — точнее, геополитика. А подводная часть заключена в том, что Ватикан — крупнейшая и старейшая разведка мира. Знают больше, чем Моссад и МИ-6...Я как-то уже писал, что манипуляция — это не когда вы намеренно искажаете функцию... Тогда это просто искажение, а когда вы "играетесь" с точкой отсчета. Т. е. от какого момента исчислять историю того или иного конфликта.От выбора точки будет зависеть и "справедливость", и "виноватость" той или иной стороны. Почему? Потому что тогда можно учесть или НЕ учесть предыдущие триггеры и действия сторон.Ватикан старается видеть ВСЮ картину... Мы же потребляем через пропаганду и СМИ лишь малую часть. Ватикан не может себе позволить "играть".Поэтому нет ни "зрады", ни "перемогы"... Ватикан просто называет вещи своими именами, ибо таких войн — и мировых, и региональных — он пережил тысячи».Общественный деятель Дмитрий Спивак увязал заявления Папы Римского с дипломатическими качелями вокруг Украины:«Вначале прилетал Эрдоган с предложением о переговорах и Гуттеришем в качестве гаранта.Затем Джонсон примчался с прощальным визитом с настоятельным советом не вести никаких переговоров и война до победы. Выделит на эту войну целых 60 миллионов фунтов.Украина, Россия и МАГАТЭ согласовали приезд миссии. Без особых ультиматумов.В Совбезе ООН позаседали. Дважды. Все выступили. Каждый о своём. Ни о чем.Папа Римский как-то странно высказался о смерти Дугиной.Сегодня в России Госдума рассматривает вопрос по Украине. Что-то, наверное, примут. Может, по "референдумам".В этот же день Байден будет звонить Зеленскому, отправив накануне 3 ярда помощи на закупку вооружений.В промежутках этих событий Турция говорит, что в НАТО есть страны, которые против мира и за войну до победного….Но Эрдоган обязательно будет добиваться прямых переговоров Зеленского и Путина.Индия наращивает экспорт русской нефти, а ОПЕК+, наоборот, не увеличивает добычу. Цена перевалила за 100 долларов.Цена на газ в Европе поднялась до 3000 долларов. Перед зимой начался мощный энергетический шантаж.Вот они, крутые дипломатические качели.Мир поделился.И мнения разделились.Между позициями переговоров и затяжной войной, переходящей в дремлющий, но взрывоопасный осенне-зимний период.Какая позиция победит? Не знаю.Но до наступления холодов, выборов в США и Саммитом G20 все должно решиться.Или хотя бы будут очерчены контуры будущего мира с чёткими прописанными гарантиями для Украины на многие десятилетия».
https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html
https://ukraina.ru/20220616/1034166648.html
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папа римский, украина, владимир зеленский, ватикан, дарья дугина, сергей марков, захар прилепин, эксклюзив
Папа Римский, Украина, Владимир Зеленский, Ватикан, Дарья Дугина, Сергей Марков, Захар Прилепин, Эксклюзив

"Недоволен давлением со стороны Зеленского". Украинцы обиделись на Папу Римского

13:34 25.08.2022 (обновлено: 14:17 25.08.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит папы римского в Армению
Визит папы римского в Армению
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Виктория Титова
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Папа Римский Франциск — снова в опале среди украинцев. Накануне он вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны.
«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве», — сказал понтифик.
Кроме того, Ватикан напомнил, что открыто не становится на сторону Запада в его трактовке украинского конфликта. Также Франциск недоволен давлением, которое на него оказывает президент Украины Владимир Зеленский.
Все эти факторы вызвали очередную волну критики от украинцев в адрес Папы.
Что по этому поводу писали эксперты и лидеры мнений в соцсетях — в обзоре от издания Украина.ру.
Папа римский Франциск
Вчера, 11:50
"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий на Украине, напомнив про гибель журналистки Дарьи Дугиной в качестве примера "безумия войны", за которую "платят невинные"
Российский политолог Сергей Марков отметил, что только Ватикан и Турция выразили соболезнования по поводу смерти Дугиной:
«Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной, назвал её невинной жертвой войны.
1. Пока соболезнования из государственных лидеров Запада в связи с терактом выразили только власти Турции и Папа Римский.
2. Все лидеры стран НАТО своим молчанием фактически поддерживают теракт.
3. Папа Римский дал оценку, прямо противоположную оценке Киева. Назвал Дарью невиновной».
Писатель и политик Захар Прилепин цитирует ватиканское издание:
«Папа Римский недоволен давлением со стороны Зеленского. Папа Римский Франциск недоволен давлением, которое на него оказывается со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье специалиста по Ватикану Марко Полити.
По оценке журналиста, украинский лидер "хочет втянуть папу в нарратив", по которому Киев представляется "невинной жертвой", а Москва "демонизируется". Однако понтифик не разделяет подобной позиции».
Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга объяснил позицию Ватикана:
«Многие накинулись с новой силой на Папу Римского после его недавних рефлексий на события вокруг Дугиных. Не буду повторять, что и как говорил Папа ДО того и что сказал снова, но все желающие могут самостоятельно почитать статью Марко Полити в профильном издании Ватикана.
Папа отказался принимать сторону "Запада", он не оправдывает РФ и считает Украину жертвой, но при этом виноватым в равной степени считает и Запад.
Многие видят в Папе только Религию, но религия — это лишь верхушка айсберга... Это просто политика — точнее, геополитика. А подводная часть заключена в том, что Ватикан — крупнейшая и старейшая разведка мира. Знают больше, чем Моссад и МИ-6...
Я как-то уже писал, что манипуляция — это не когда вы намеренно искажаете функцию... Тогда это просто искажение, а когда вы "играетесь" с точкой отсчета. Т. е. от какого момента исчислять историю того или иного конфликта.
От выбора точки будет зависеть и "справедливость", и "виноватость" той или иной стороны. Почему? Потому что тогда можно учесть или НЕ учесть предыдущие триггеры и действия сторон.
Ватикан старается видеть ВСЮ картину... Мы же потребляем через пропаганду и СМИ лишь малую часть. Ватикан не может себе позволить "играть".
Поэтому нет ни "зрады", ни "перемогы"... Ватикан просто называет вещи своими именами, ибо таких войн — и мировых, и региональных — он пережил тысячи».
Папа Римский война коллаж - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 22:07
Аргентинский синдром. Почему Папа Римский однозначно не поддержал КиевПапа Римский Франциск вызвал на Украине бурю возмущения в связи с опубликованным на днях журналом La Civiltà Cattolica интервью, которое он дал группе журналистов из католических изданий разных стран. Одна из идей, высказанных в интервью: не все так однозначно в российско-украинском конфликте, как это хотят представить на Западе
Общественный деятель Дмитрий Спивак увязал заявления Папы Римского с дипломатическими качелями вокруг Украины:
«Вначале прилетал Эрдоган с предложением о переговорах и Гуттеришем в качестве гаранта.
Затем Джонсон примчался с прощальным визитом с настоятельным советом не вести никаких переговоров и война до победы. Выделит на эту войну целых 60 миллионов фунтов.
Украина, Россия и МАГАТЭ согласовали приезд миссии. Без особых ультиматумов.
В Совбезе ООН позаседали. Дважды. Все выступили. Каждый о своём. Ни о чем.
Папа Римский как-то странно высказался о смерти Дугиной.
Сегодня в России Госдума рассматривает вопрос по Украине. Что-то, наверное, примут. Может, по "референдумам".
В этот же день Байден будет звонить Зеленскому, отправив накануне 3 ярда помощи на закупку вооружений.
В промежутках этих событий Турция говорит, что в НАТО есть страны, которые против мира и за войну до победного….
Но Эрдоган обязательно будет добиваться прямых переговоров Зеленского и Путина.
Индия наращивает экспорт русской нефти, а ОПЕК+, наоборот, не увеличивает добычу. Цена перевалила за 100 долларов.
Цена на газ в Европе поднялась до 3000 долларов. Перед зимой начался мощный энергетический шантаж.
Вот они, крутые дипломатические качели.
Мир поделился.
И мнения разделились.
Между позициями переговоров и затяжной войной, переходящей в дремлющий, но взрывоопасный осенне-зимний период.
Какая позиция победит? Не знаю.
Но до наступления холодов, выборов в США и Саммитом G20 все должно решиться.
09:55
Две лжи и две тактики. Как США и Россия на самом деле относятся к украинцам
Или хотя бы будут очерчены контуры будущего мира с чёткими прописанными гарантиями для Украины на многие десятилетия».
 
Папа РимскийУкраинаВладимир ЗеленскийВатиканДарья ДугинаСергей МарковЗахар ПрилепинЭксклюзив
 
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