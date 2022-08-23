https://ukraina.ru/20220823/1037961873.html

Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ

Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру

Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ

После ухода ВСУ из Донбасса, прорвать линии обороны в Павлограде или Лозовой будет проще, так как у российской армии полное преимущество в артиллерии и авиации, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-23T04:55

2022-08-23T04:55

2022-08-23T04:55

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павлоград

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Между Донбассом и Днепропетровском у ВСУ есть ряд пунктов обороны, но наступление ВС РФ будет идти более управляемо и предсказуемо.Он уточнил, что линии обороны ВСУ базируются на реках и небольших городах, таких как Красноармейск (Покровск), Межевая, Лозовая и Павлоград.Основное препятствие наступления в данный момент, объяснил он, - донецкий кряж и запад Донбасса, за которые цепляются ВСУ.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037956152.html

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2022

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новости, наступление, донбасс, павлоград