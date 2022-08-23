Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
После ухода ВСУ из Донбасса, прорвать линии обороны в Павлограде или Лозовой будет проще, так как у российской армии полное преимущество в артиллерии и авиации, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Между Донбассом и Днепропетровском у ВСУ есть ряд пунктов обороны, но наступление ВС РФ будет идти более управляемо и предсказуемо.
Потому что наше преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющим.
Он уточнил, что линии обороны ВСУ базируются на реках и небольших городах, таких как Красноармейск (Покровск), Межевая, Лозовая и Павлоград.
Основное препятствие наступления в данный момент, объяснил он, - донецкий кряж и запад Донбасса, за которые цепляются ВСУ.
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