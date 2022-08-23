Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ
Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ
После ухода ВСУ из Донбасса, прорвать линии обороны в Павлограде или Лозовой будет проще, так как у российской армии полное преимущество в артиллерии и авиации, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T04:55
2022-08-23T04:55
новости
наступление
донбасс
павлоград
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Между Донбассом и Днепропетровском у ВСУ есть ряд пунктов обороны, но наступление ВС РФ будет идти более управляемо и предсказуемо.Он уточнил, что линии обороны ВСУ базируются на реках и небольших городах, таких как Красноармейск (Покровск), Межевая, Лозовая и Павлоград.Основное препятствие наступления в данный момент, объяснил он, - донецкий кряж и запад Донбасса, за которые цепляются ВСУ.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037956152.html
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новости, наступление, донбасс, павлоград
Новости, наступление, Донбасс, Павлоград

Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ

04:55 23.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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После ухода ВСУ из Донбасса, прорвать линии обороны в Павлограде или Лозовой будет проще, так как у российской армии полное преимущество в артиллерии и авиации, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Между Донбассом и Днепропетровском у ВСУ есть ряд пунктов обороны, но наступление ВС РФ будет идти более управляемо и предсказуемо.
Потому что наше преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющим.
Он уточнил, что линии обороны ВСУ базируются на реках и небольших городах, таких как Красноармейск (Покровск), Межевая, Лозовая и Павлоград.
Основное препятствие наступления в данный момент, объяснил он, - донецкий кряж и запад Донбасса, за которые цепляются ВСУ.
Полный текст интервью читайте здесь.
Константин Сивков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 16:25
Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступленииУчитывая жесткое требование минимизации потерь личного состава, мирного населения и минимизации разрушений инфраструктуры, текущие темпы продвижения русских войск в Донбассе более чем достаточны. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
 
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