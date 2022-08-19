Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта - 19.08.2022 Украина.ру
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Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта
Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта - 19.08.2022 Украина.ру
Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта
Подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы России к 19 августа взяли под контроль 270 населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Республики в своем Telegram-канале
2022-08-19T12:47
2022-08-19T12:47
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В частности, под контроль союзных сил были взяты поселки Зайцево и Дача.Накануне военнослужащий гаубичной батареи первой Славянской бригады ДНР сообщал, что подразделения Народной милиции республики при поддержке артиллерии взяли вентствол шахты "Бутовка" — важную высоту, которую украинские военные использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
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днр, военные, новости, лднр, освобождение
ДНР, военные, Новости, ЛДНР, освобождение

Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта

12:47 19.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы России к 19 августа взяли под контроль 270 населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Республики в своем Telegram-канале
В частности, под контроль союзных сил были взяты поселки Зайцево и Дача.
Накануне военнослужащий гаубичной батареи первой Славянской бригады ДНР сообщал, что подразделения Народной милиции республики при поддержке артиллерии взяли вентствол шахты "Бутовка" — важную высоту, которую украинские военные использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 19:30
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль СеверскРоссийским войскам предстоит освободить от ВСУ Серебрянку и дорогу Северск-Соледар и только после этого взять под контроль Северск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
 
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