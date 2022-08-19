Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы России к 19 августа взяли под контроль 270 населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Республики в своем Telegram-канале
В частности, под контроль союзных сил были взяты поселки Зайцево и Дача.
Накануне военнослужащий гаубичной батареи первой Славянской бригады ДНР сообщал, что подразделения Народной милиции республики при поддержке артиллерии взяли вентствол шахты "Бутовка" — важную высоту, которую украинские военные использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
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