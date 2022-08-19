https://ukraina.ru/20220819/1037865322.html

Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта

Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта - 19.08.2022 Украина.ру

Военные России и ЛДНР взяли под контроль еще два населенных пункта

Подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы России к 19 августа взяли под контроль 270 населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Республики в своем Telegram-канале

2022-08-19T12:47

2022-08-19T12:47

2022-08-19T12:47

днр

военные

новости

лднр

освобождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_33b487e3916e534ccf6b5ac861dd7a5c.jpg

В частности, под контроль союзных сил были взяты поселки Зайцево и Дача.Накануне военнослужащий гаубичной батареи первой Славянской бригады ДНР сообщал, что подразделения Народной милиции республики при поддержке артиллерии взяли вентствол шахты "Бутовка" — важную высоту, которую украинские военные использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

https://ukraina.ru/20220817/1037775378.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, военные, новости, лднр, освобождение