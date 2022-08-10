Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной" - 10.08.2022 Украина.ру
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Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"
Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной" - 10.08.2022 Украина.ру
Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"
Рок-музыканты, чье творчество построено на протесте и оппозиционности, пытаются протестовать даже тогда, когда нет в этом никакой необходимости, объяснил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T15:39
2022-08-10T15:39
новости
рок
макаревич
шевчук
соседов
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По его мнению, необходимость протестовать исчезла во время перестройки, когда рок-музыку вывели из андерграунда, но некоторые музыканты продолжили протестовать против всего. По мнению Соседова, это признак непрогрессивности.Соседов привел в пример музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, которые последние годы всегда занимают сторону оппозиции, а лидер " Маши с начала СВО уехали из России в Израиль, резко критикуя действия власти.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220527/1034045665.html
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новости, рок, макаревич, шевчук, соседов
Новости, рок, Макаревич, Шевчук, Соседов

Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"

15:39 10.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкКонцерт группы "Машина времени"
Концерт группы Машина времени - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Рок-музыканты, чье творчество построено на протесте и оппозиционности, пытаются протестовать даже тогда, когда нет в этом никакой необходимости, объяснил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, необходимость протестовать исчезла во время перестройки, когда рок-музыку вывели из андерграунда, но некоторые музыканты продолжили протестовать против всего. По мнению Соседова, это признак непрогрессивности.
Рок тогда затмил всё и всех, это было что-то ужасное, это хотелось все закрыть и убрать. По всем радиостанциям этот рок шел сплошным потоком, это было ужасно. И вот они все были там против чего-то.
Соседов привел в пример музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, которые последние годы всегда занимают сторону оппозиции, а лидер " Маши с начала СВО уехали из России в Израиль, резко критикуя действия власти.
Полный текст интервью читайте здесь.
Концерт рок-группы Ария в честь 30-летия со дня основания - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 14:10
«Победа будет за нами»: Кипелов рассказал Шевчуку, что такое РодинаРок-музыкант Валерий Кипелов, вспомнив о высказываниях лидера ДДТ Юрия Шевчука против военной операции России на Украине, рассказал, что для него означает Родина. Фрагмент его выступления после концерта 27 мая обнародовали в Telegram
 
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