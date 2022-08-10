https://ukraina.ru/20220810/1037502882.html

Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"

Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной" - 10.08.2022 Украина.ру

Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"

Рок-музыканты, чье творчество построено на протесте и оппозиционности, пытаются протестовать даже тогда, когда нет в этом никакой необходимости, объяснил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T15:39

2022-08-10T15:39

2022-08-10T15:39

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По его мнению, необходимость протестовать исчезла во время перестройки, когда рок-музыку вывели из андерграунда, но некоторые музыканты продолжили протестовать против всего. По мнению Соседова, это признак непрогрессивности.Соседов привел в пример музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, которые последние годы всегда занимают сторону оппозиции, а лидер " Маши с начала СВО уехали из России в Израиль, резко критикуя действия власти.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220527/1034045665.html

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новости, рок, макаревич, шевчук, соседов