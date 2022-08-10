Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"
Рок-музыканты, чье творчество построено на протесте и оппозиционности, пытаются протестовать даже тогда, когда нет в этом никакой необходимости, объяснил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, необходимость протестовать исчезла во время перестройки, когда рок-музыку вывели из андерграунда, но некоторые музыканты продолжили протестовать против всего. По мнению Соседова, это признак непрогрессивности.
Рок тогда затмил всё и всех, это было что-то ужасное, это хотелось все закрыть и убрать. По всем радиостанциям этот рок шел сплошным потоком, это было ужасно. И вот они все были там против чего-то.
Соседов привел в пример музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, которые последние годы всегда занимают сторону оппозиции, а лидер " Маши с начала СВО уехали из России в Израиль, резко критикуя действия власти.
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