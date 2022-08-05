https://ukraina.ru/20220805/1037325896.html

Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула

Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула - 05.08.2022 Украина.ру

Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула

Вряд ли провал фронта ВСУ в Донбассе связан с тем, что противник перебросил артиллерию для показательного наступления на Херсон. Вся западная часть ДНР серьезно контролируется беспилотниками, авиацией и спутниками. Мы бы заметили перемещение САУ и буксируемых артиллерийских стволов, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-08-05T09:25

2022-08-05T09:25

2022-08-05T09:25

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всу

донбасс

артиллерия

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Ранее в Донбассе союзные войска добились ряда тактических успехов по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара. В экспертном сообществе это связывают с тем, что якобы Украина перебросила из этого района артиллерию для показательного "наступления на Херсон".Эксперт отметил, что наши силы в Донбассе столкнулись с тем, с чем столкнулись наши деды и прадеды во времена Великой Отечественной войны: держаться можно только в городской застройке, потому что дальше — степь, где легко просматриваются позиции. Поэтому сомнительно, что такая передислокация состоялась.У ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками. Там не обустроены позиции. Генштаб ВСУ это прекрасно понимает, добавил специалист.Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, артиллерия