https://ukraina.ru/20220805/1037325896.html
Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула
Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула - 05.08.2022 Украина.ру
Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула
Вряд ли провал фронта ВСУ в Донбассе связан с тем, что противник перебросил артиллерию для показательного наступления на Херсон. Вся западная часть ДНР серьезно контролируется беспилотниками, авиацией и спутниками. Мы бы заметили перемещение САУ и буксируемых артиллерийских стволов, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-08-05T09:25
2022-08-05T09:25
2022-08-05T09:25
новости
всу
донбасс
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/99/1034099995_0:5:1921:1085_1920x0_80_0_0_a8a1aaf8282ec61ad7427b07fc5f067d.jpg
Ранее в Донбассе союзные войска добились ряда тактических успехов по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара. В экспертном сообществе это связывают с тем, что якобы Украина перебросила из этого района артиллерию для показательного "наступления на Херсон".Эксперт отметил, что наши силы в Донбассе столкнулись с тем, с чем столкнулись наши деды и прадеды во времена Великой Отечественной войны: держаться можно только в городской застройке, потому что дальше — степь, где легко просматриваются позиции. Поэтому сомнительно, что такая передислокация состоялась.У ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками. Там не обустроены позиции. Генштаб ВСУ это прекрасно понимает, добавил специалист.Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/99/1034099995_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_8a6d668ee8ae122f08bfd49e14180546.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, артиллерия
Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула
Вряд ли провал фронта ВСУ в Донбассе связан с тем, что противник перебросил артиллерию для показательного наступления на Херсон. Вся западная часть ДНР серьезно контролируется беспилотниками, авиацией и спутниками. Мы бы заметили перемещение САУ и буксируемых артиллерийских стволов, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее в Донбассе союзные войска добились ряда тактических успехов по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара. В экспертном сообществе это связывают с тем, что якобы Украина перебросила из этого района артиллерию для показательного "наступления на Херсон".
Эксперт отметил, что наши силы в Донбассе столкнулись с тем, с чем столкнулись наши деды и прадеды во времена Великой Отечественной войны: держаться можно только в городской застройке, потому что дальше — степь, где легко просматриваются позиции. Поэтому сомнительно, что такая передислокация состоялась.
"Украинская артиллерия здесь накапливалась восемь лет. Это ударный кулак против городов Донбасса. Они бьют по мирным жителям уже по традиции, потому что все хорошо пристрелено. На самом деле Украина ищет оправдания, чтобы покинуть эти города. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить", - указал Суздальцев.
У ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками. Там не обустроены позиции. Генштаб ВСУ это прекрасно понимает, добавил специалист.
Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.