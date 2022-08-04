https://ukraina.ru/20220804/1037278545.html

Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине

Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине - 04.08.2022 Украина.ру

Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине

Немецкие пользователи восхитились словами бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера о необходимости запуска "Северного потока-2" и мирном урегулировании украинского конфликта, сообщает Die Welt 4 августа

2022-08-04T10:36

2022-08-04T10:36

2022-08-04T10:36

новости

шредер

германия

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101327/74/1013277402_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_3e5866c29e3142f813432029c525a9e8.jpg

"Что же, по крайней мере, Шредер чувствует себя обязанным своей присягой, даже после того, как перестал быть канцлером, "сделать все, чтобы уберечь немецкий народ от вреда". Чего не скажешь о нынешних политиках...", - пишет один из читателей издания."Остановку "Северного потока — 2" используют США, а Евросоюз покорно кивает. В любом случае дальше нас ждет большое сожжение денег европейского налогоплательщика, который теперь также будет платить по счетам еще за всю эту чушь", — замечает другой.Комментаторы сошлись во мнении, что действующие власти Германии едва ли прислушаются к словам Шредера, однако, его стремление не терять контактов с Россией и Путиным в целях энергетического благополучия страны одобрили.На прошлой неделе у СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.

https://ukraina.ru/20220803/1037253855.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шредер, германия, северный поток-2