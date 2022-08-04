Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине - 04.08.2022 Украина.ру
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Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине
Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине - 04.08.2022 Украина.ру
Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине
Немецкие пользователи восхитились словами бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера о необходимости запуска "Северного потока-2" и мирном урегулировании украинского конфликта, сообщает Die Welt 4 августа
2022-08-04T10:36
2022-08-04T10:36
новости
шредер
германия
северный поток-2
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"Что же, по крайней мере, Шредер чувствует себя обязанным своей присягой, даже после того, как перестал быть канцлером, "сделать все, чтобы уберечь немецкий народ от вреда". Чего не скажешь о нынешних политиках...", - пишет один из читателей издания."Остановку "Северного потока — 2" используют США, а Евросоюз покорно кивает. В любом случае дальше нас ждет большое сожжение денег европейского налогоплательщика, который теперь также будет платить по счетам еще за всю эту чушь", — замечает другой.Комментаторы сошлись во мнении, что действующие власти Германии едва ли прислушаются к словам Шредера, однако, его стремление не терять контактов с Россией и Путиным в целях энергетического благополучия страны одобрили.На прошлой неделе у СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.
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новости, шредер, германия, северный поток-2

Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине

10:36 04.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Немецкие пользователи восхитились словами бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера о необходимости запуска "Северного потока-2" и мирном урегулировании украинского конфликта, сообщает Die Welt 4 августа
"Что же, по крайней мере, Шредер чувствует себя обязанным своей присягой, даже после того, как перестал быть канцлером, "сделать все, чтобы уберечь немецкий народ от вреда". Чего не скажешь о нынешних политиках...", - пишет один из читателей издания.
"Остановку "Северного потока — 2" используют США, а Евросоюз покорно кивает. В любом случае дальше нас ждет большое сожжение денег европейского налогоплательщика, который теперь также будет платить по счетам еще за всю эту чушь", — замечает другой.
Комментаторы сошлись во мнении, что действующие власти Германии едва ли прислушаются к словам Шредера, однако, его стремление не терять контактов с Россией и Путиным в целях энергетического благополучия страны одобрили.
На прошлой неделе у СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.
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Шредер назвал абсурдом намерения Киева захватить КрымЭкс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём.
 
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