Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037268181.html
Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте
Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте - 04.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте
Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, как это происходит в Соледаре, Артемовске и в Песках, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-04T07:00
2022-08-04T08:44
новости
всу
артемовск
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:73:1441:883_1920x0_80_0_0_1beba3bb4e0f1bd3aa9501202410046e.jpg
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.Он рассказал, что в Соледаре, Артемовске и Песках украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в ДонбассеПолный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_8247df1f5c7d796d50e6f042f10c2456.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, артемовск, украина, россия

Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте

07:00 04.08.2022 (обновлено: 08:44 04.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, как это происходит в Соледаре, Артемовске и в Песках, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.
Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
Он рассказал, что в Соледаре, Артемовске и Песках украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в Донбассе
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 06:37
Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
 
НовостиВСУАртемовскУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди
09:27Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
09:10СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
09:01Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе
08:59Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
08:44Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
08:25Швейцария "заморозила Сбербанк"
08:11ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
08:09Без срока давности. Что ждет "азовцев" и почему они опасны
08:00В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
07:55В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
07:54Страна марафонно-эталонной цензуры: соцсети о ликвидации ботов Порошенко
07:43Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
07:38Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной
07:32Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
07:30Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
07:24Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?
07:19Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ
07:15"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии
07:00Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте
Лента новостейМолния