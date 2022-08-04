https://ukraina.ru/20220804/1037268181.html

Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте

Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте - 04.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте

Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, как это происходит в Соледаре, Артемовске и в Песках, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-04T07:00

2022-08-04T07:00

2022-08-04T08:44

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Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.Он рассказал, что в Соледаре, Артемовске и Песках украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в ДонбассеПолный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, артемовск, украина, россия