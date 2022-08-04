Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте
07:00 04.08.2022 (обновлено: 08:44 04.08.2022)
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Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, как это происходит в Соледаре, Артемовске и в Песках, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.
Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.
Он рассказал, что в Соледаре, Артемовске и Песках украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны, это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в Донбассе
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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