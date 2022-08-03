https://ukraina.ru/20220803/1037231578.html

Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны

Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны - 03.08.2022 Украина.ру

Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:38

новости

алексей данилов

всу

петиция

владимир зеленский

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Еще в начале СВО ряд источников, в том числе украинский блогер Анатолий Шарий, сообщали, что Данилов вывез с Украины своих сыновей призывного возраста в середине февраля.Ранее соответствующая петиция к президенту страны появилась на сайте Офиса Президента.Зеленский ответил отказом, рассмотрев обращение: он напомнил гражданам, что в условиях военного или чрезвычайного положения право граждан свободно покидать территорию страны может быть ограничено в соответствии с Конституцией.Несколькими днями ранее Верховная Рада разрешила выезд мужчинам, чьи жены служат в ВСУ.

https://ukraina.ru/20220725/1036821610.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей данилов, всу, петиция, владимир зеленский