Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны - 03.08.2022 Украина.ру
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Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны
Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны - 03.08.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:38
новости
алексей данилов
всу
петиция
владимир зеленский
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Еще в начале СВО ряд источников, в том числе украинский блогер Анатолий Шарий, сообщали, что Данилов вывез с Украины своих сыновей призывного возраста в середине февраля.Ранее соответствующая петиция к президенту страны появилась на сайте Офиса Президента.Зеленский ответил отказом, рассмотрев обращение: он напомнил гражданам, что в условиях военного или чрезвычайного положения право граждан свободно покидать территорию страны может быть ограничено в соответствии с Конституцией.Несколькими днями ранее Верховная Рада разрешила выезд мужчинам, чьи жены служат в ВСУ.
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новости, алексей данилов, всу, петиция, владимир зеленский

Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны

10:38 03.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаніловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства
‎Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут во время войны.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь СНБОУ
Еще в начале СВО ряд источников, в том числе украинский блогер Анатолий Шарий, сообщали, что Данилов вывез с Украины своих сыновей призывного возраста в середине февраля.
Ранее соответствующая петиция к президенту страны появилась на сайте Офиса Президента.
Зеленский ответил отказом, рассмотрев обращение: он напомнил гражданам, что в условиях военного или чрезвычайного положения право граждан свободно покидать территорию страны может быть ограничено в соответствии с Конституцией.
Несколькими днями ранее Верховная Рада разрешила выезд мужчинам, чьи жены служат в ВСУ.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 13:06
Никому и никогда.Секретарь СНБО Украины Данилов про воровство оружия и беспредел олигархов
 
НовостиАлексей ДаниловВСУпетицияВладимир Зеленский
 
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