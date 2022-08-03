https://ukraina.ru/20220803/1037231578.html
Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны
Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны - 03.08.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:38
новости
алексей данилов
всу
петиция
владимир зеленский
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Еще в начале СВО ряд источников, в том числе украинский блогер Анатолий Шарий, сообщали, что Данилов вывез с Украины своих сыновей призывного возраста в середине февраля.Ранее соответствующая петиция к президенту страны появилась на сайте Офиса Президента.Зеленский ответил отказом, рассмотрев обращение: он напомнил гражданам, что в условиях военного или чрезвычайного положения право граждан свободно покидать территорию страны может быть ограничено в соответствии с Конституцией.Несколькими днями ранее Верховная Рада разрешила выезд мужчинам, чьи жены служат в ВСУ.
https://ukraina.ru/20220725/1036821610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей данилов, всу, петиция, владимир зеленский
Секретарь СНБО набросился на украинцев, просящих отменить запрет на выезд из страны
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства
Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут во время войны.
Алексей Данилов
Секретарь СНБОУ
Еще в начале СВО ряд источников, в том числе украинский блогер Анатолий Шарий, сообщали, что Данилов вывез с Украины своих сыновей призывного возраста в середине февраля.
Ранее соответствующая петиция к президенту страны появилась на сайте Офиса Президента.
Зеленский ответил отказом, рассмотрев обращение: он напомнил гражданам, что в условиях военного или чрезвычайного положения право граждан свободно покидать территорию страны может быть ограничено в соответствии с Конституцией.
Несколькими днями ранее Верховная Рада разрешила выезд мужчинам, чьи жены служат в ВСУ.