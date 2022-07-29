https://ukraina.ru/20220729/1037001625.html

США отчитались перед Тайванем о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

США отчитались Тайваню о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

США отчитались перед Тайванем о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

МИД Тайваня 29 июля опубликовало заявление, по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в котором поднимался тайваньский вопрос

2022-07-29T10:48

2022-07-29T10:48

2022-07-29T10:48

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В документе сказано, что Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности.Американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы сразу после ее завершения, сообщили в ведомстве. Так, известно, что Байден заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся 28 июля на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызвали негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".

https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html

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новости, мид, тайвань, джо байден, си цзиньпин