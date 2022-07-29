https://ukraina.ru/20220729/1037001625.html
США отчитались перед Тайванем о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
США отчитались Тайваню о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
США отчитались перед Тайванем о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
МИД Тайваня 29 июля опубликовало заявление, по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в котором поднимался тайваньский вопрос
2022-07-29T10:48
2022-07-29T10:48
2022-07-29T10:48
новости
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тайвань
джо байден
си цзиньпин
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В документе сказано, что Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности.Американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы сразу после ее завершения, сообщили в ведомстве. Так, известно, что Байден заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся 28 июля на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызвали негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".
https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html
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новости, мид, тайвань, джо байден, си цзиньпин
США отчитались перед Тайванем о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
МИД Тайваня 29 июля опубликовало заявление, по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в котором поднимался тайваньский вопрос
В документе сказано, что Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности.
"Мы будем и впредь углублять тесное партнерство в области безопасности между Тайванем и США, совместно защищать основанный на правилах международный порядок и содействовать обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, а также мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы сразу после ее завершения, сообщили в ведомстве. Так, известно, что Байден заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся 28 июля на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Эти планы вызвали негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.
В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".