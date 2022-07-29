Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления - 29.07.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления - 29.07.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
Гражданское общество РФ должно выступать свидетелями со стороны обвинения и помогать в наказании военных преступников киевского режима, чтобы ни один неонацист не избежал ответственности, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
2022-07-29T04:45
2022-07-29T04:45
украинский неонацизм
новости
украина
россия
преступники
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"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.По его словам, Россия не должна развивать отношения с Украиной, никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html
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украинский неонацизм, новости, украина, россия, преступники

Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления

04:45 29.07.2022
 
Полк Азов
Полк Азов
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Гражданское общество РФ должно выступать свидетелями со стороны обвинения и помогать в наказании военных преступников киевского режима, чтобы ни один неонацист не избежал ответственности, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.
На мой взгляд, общество должно выступать свидетелями со стороны обвинения, так было после Великой Отечественной войны. Чтобы ни один нацистский прихвостень не избежал справедливого возмездия за свои деяния. Этого ждёт от нас и здравомыслящее украинское общество.
Руслан Бальбек интервью
Руслан Бальбек
Политолог
По его словам, Россия не должна развивать отношения с Украиной, никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Игорь Коломойский
27 июля, 18:35
Терроризм Украины и судьба Коломойского. О чём говорили эксперты 27 июля
 
украинский неонацизмНовостиУкраинаРоссияпреступники
 
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