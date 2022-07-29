https://ukraina.ru/20220729/1036958960.html
Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления - 29.07.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
Гражданское общество РФ должно выступать свидетелями со стороны обвинения и помогать в наказании военных преступников киевского режима, чтобы ни один неонацист не избежал ответственности, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
2022-07-29T04:45
2022-07-29T04:45
2022-07-29T04:45
украинский неонацизм
новости
украина
россия
преступники
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"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.По его словам, Россия не должна развивать отношения с Украиной, никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украинский неонацизм, новости, украина, россия, преступники
Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
Гражданское общество РФ должно выступать свидетелями со стороны обвинения и помогать в наказании военных преступников киевского режима, чтобы ни один неонацист не избежал ответственности, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.