https://ukraina.ru/20220729/1036958960.html

Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления

Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления - 29.07.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления

Гражданское общество РФ должно выступать свидетелями со стороны обвинения и помогать в наказании военных преступников киевского режима, чтобы ни один неонацист не избежал ответственности, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.

2022-07-29T04:45

2022-07-29T04:45

2022-07-29T04:45

украинский неонацизм

новости

украина

россия

преступники

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"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.По его словам, Россия не должна развивать отношения с Украиной, никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украинский неонацизм, новости, украина, россия, преступники