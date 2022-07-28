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Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС

Атаки ВСУ на жителей Энергодара являются лишь актов устрашения. Вряд ли они хотят устроить ядерную провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T16:15

2022-07-28T16:15

2022-07-28T16:15

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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.Специалист уточнил, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.Окончательно же решить проблему с обстрелами Донбасса, российских регионов и освобожденных территорией можно только одним способом – свергнуть киевский режим, других вариантов нет, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, запорожская аэс