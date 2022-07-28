Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС
Атаки ВСУ на жителей Энергодара являются лишь актов устрашения. Вряд ли они хотят устроить ядерную провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T16:15
2022-07-28T16:15
новости
всу
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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.Специалист уточнил, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.Окончательно же решить проблему с обстрелами Донбасса, российских регионов и освобожденных территорией можно только одним способом – свергнуть киевский режим, других вариантов нет, заключил собеседник издания.
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новости, всу, запорожская аэс

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС

16:15 28.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Атаки ВСУ на жителей Энергодара являются лишь актов устрашения. Вряд ли они хотят устроить ядерную провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
Специалист уточнил, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.
"Но проблема в том, что у нас слишком много объектов для защиты. Есть объекты первоочередного значения, такие как Антоновский мост в Херсоне. Учитывая подготовку контрнаступления ВСУ, его сохранение жизненно важно. Но защитить все города мы, к сожалению, не можем. Потому что преступный киевский режим наносит удары по мирному населению. Нам просто не хватает средств ПВО", - указал Евсеев.
Окончательно же решить проблему с обстрелами Донбасса, российских регионов и освобожденных территорией можно только одним способом – свергнуть киевский режим, других вариантов нет, заключил собеседник издания.
 
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