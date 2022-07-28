https://ukraina.ru/20220728/1036974332.html
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС
Атаки ВСУ на жителей Энергодара являются лишь актов устрашения. Вряд ли они хотят устроить ядерную провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T16:15
2022-07-28T16:15
2022-07-28T16:15
новости
всу
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_a947343d25976fed33ff55470f320d1d.jpg
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.Специалист уточнил, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.Окончательно же решить проблему с обстрелами Донбасса, российских регионов и освобожденных территорией можно только одним способом – свергнуть киевский режим, других вариантов нет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1cf0b6352f1c35ace425d6c5b53c2e09.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, запорожская аэс
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы самолет ВСУ попал в Запорожскую АЭС
Атаки ВСУ на жителей Энергодара являются лишь актов устрашения. Вряд ли они хотят устроить ядерную провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
Специалист уточнил, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.
"Но проблема в том, что у нас слишком много объектов для защиты. Есть объекты первоочередного значения, такие как Антоновский мост в Херсоне. Учитывая подготовку контрнаступления ВСУ, его сохранение жизненно важно. Но защитить все города мы, к сожалению, не можем. Потому что преступный киевский режим наносит удары по мирному населению. Нам просто не хватает средств ПВО", - указал Евсеев.
Окончательно же решить проблему с обстрелами Донбасса, российских регионов и освобожденных территорией можно только одним способом – свергнуть киевский режим, других вариантов нет, заключил собеседник издания.