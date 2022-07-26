https://ukraina.ru/20220726/1036842904.html

Хроника энергетической войны. "СП-1" возобновил работу, но в ЕС сохраняют санкции

Хроника энергетической войны. "СП-1" возобновил работу, но в ЕС сохраняют санкции - 26.07.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны. "СП-1" возобновил работу, но в ЕС сохраняют санкции

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T05:29

2022-07-26T05:29

2022-07-26T05:29

эксклюзив

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Европейская комиссия предлагает всем странам-членам ЕС принудительно сократить использование газа на 15% к следующей весне. Испания, Португалия, Италия, Греция и Франция пока против таких планов.Еврокомиссия предложила план сокращения потребления газа в ЕС на 15%В среду, 20 июля, Европейская комиссия (ЕК) предложила новый законодательный инструмент и Европейский план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК. Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех стран-членов ЕС по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.Новый регламент также предоставит Комиссии возможность после консультации со странами-членами ЕС объявить "союзное предупреждение" относительно безопасности поставок, устанавливая обязательное сокращение спроса на газ для всех стран-членов. Такое предупреждение может быть активировано, когда существует значительный риск серьёзного дефицита газа или высокого спроса на газ.Страны-члены Евросоюза должны обновить свои национальные планы на случай чрезвычайных ситуаций до конца сентября 2022 года, чтобы показать, как они намерены достичь целей сокращения, и каждые два месяца отчитываться Комиссии о прогрессе. Чтобы помочь странам-членам обеспечить необходимые сокращения спроса, ЕК также приняла Европейский план сокращения спроса на газ, определяющий меры, принципы и критерии скоординированного сокращения спроса.План направлен, во-первых, на замену газа на другие виды топлива, и во-вторых – на общую экономию энергии во всех секторах. Он имеет целью защитить поставки домохозяйствам и основным пользователям, а также отраслям промышленности, которые являются решающими для обеспечения экономики основными продуктами и услугами, а также для цепей поставок и конкурентоспособности ЕС. Варианта снятия или ослабления антироссийских санкций, которые и стали причиной кризиса на европейском газовом рынке, документы Еврокомиссии в принципе не рассматривают.Судя по всему, главным пострадавшим в ходе реализации всех этих планов будет население стран-членов ЕС, включая чиновников. В документах Еврокомиссии подчёркнуто, что важным принципом энергосбережения является "сокращение отопления и охлаждения". Комиссия настоятельно призывает все страны-члены ЕС начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения, а также ввести "Сообщение ЕС о сохранении энергии", содержащее многочисленные варианты краткосрочной экономии. Как пример, страны-члены могли бы обязать целевое снижение отопления и охлаждения в зданиях, управляемых органами государственной власти.Последнее выглядит справедливым лишь по отношению к тем зданиям, в которых работают чиновники стран-членов ЕС и руководящих органов Евросоюза – ведь именно они своими действиями привели Европу к энергетической катастрофе. Однако среди зданий, управляемых органами государственной власти, есть также больницы, учебные и социально-культурные учреждения и т.п.Стоит отметить, что против планов Еврокомиссии уже выступили Испания, Португалия, Греция, Италия и Франция. По данным британской газеты The Financial Times, ряд стран-членов ЕС потребовали при сокращении потребления учитывать степень зависимости каждого государства от российского газа, и предоставить исключения некоторым из них, как это было сделано в случае с нефтяным эмбарго в отношении России. Официальный представитель ЕК Тим Макфи сообщил, что Еврокомиссия может рассмотреть отклонения от уровня в 15% и снизить требование до 5%.Учитывая сопротивление, неудивительно, что руководство ЕС нагнетает обстановку. 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из России. "В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов ЕС. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно", – подчеркнула фон дер Ляйен.Она призвала страны ЕС, которые мало зависят от поставок из России, также начать экономить газ, потому что они не смогут избежать последствий возможного прекращения поставок на внутренний рынок ЕС. "Поэтому важно, чтобы все государства-члены сократили объем потребления, чтобы все экономили больше и делились им газом с теми членами, которые сильнее пострадали", – заявила глава ЕК.По данным Еврокомиссии, неадекватная подготовка к остановке поставок российского газа может привести к падению экономического производства в среднем на 0,9-1,5%. 26 июля министры энергетики ЕС обсудят предложения ЕК по экономии газа, которые, по мнению фон дер Ляйен, найдут "широкое одобрение"."Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку", но есть нюансОписанные выше планы Еврокомиссии намеренно были приняты 20 июля, когда ещё можно было стращать европейских политиков и обывателей тем, что газопровод "Северный поток" не будет запущен после планового профилактического ремонта. Однако 21 июля, несмотря на опасения ЕС, "Газпром" согласно графику возобновил поставки газа в Германию по "Северному потоку". В первый день для прокачки были забронированы 30% мощности газопровода, сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.Как заявил представитель Nord Stream AG, компании-оператора "Северного потока", пока ежедневно по газопроводу будут поставляться 67 миллионов кубических метров газа. Это соответствует объему поставок до начала ремонтных работ, однако составляет лишь 40% от максимальной загрузки трубопровода. 60-процентное снижение поставок, произошедшее в июне, российская сторона объяснила невозвращением находившейся на ремонте в Канаде турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая".24 июля российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что Siemens Energy направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, которая разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины со станции "Портовая". Однако пакет документов оказался неполным и российскую компанию не удовлетворил.В "Газпроме" констатировали, что предоставленные документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, у "Газпрома" остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капремонта других газотурбинных двигателей для станции "Портовая". Без их решения возможно изъятие последующих направляемых на ремонт турбин, а также попытки дистанционного вмешательства в их работу через систему АСУ ТП.Собеседники "Коммерсанта" при этом высказали сомнения, что сама по себе отправка и установка турбины приведет к увеличению прокачки по "Северному потоку", так как в ремонте нуждаются ещё несколько аналогичных агрегатов. Ремонт одной турбины, по их словам, занимает около трёх месяцев. В теории их можно отправить на ремонт в любой момент, но "Газпром" пока не дал на это разрешения, рассказал источник газеты.Но уже 25 июля ситуация прояснилась, причём официально. "Газпром" сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта будет остановлена эксплуатация ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" – в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя. В связи с этим суточная производительность этой станции с 27 июля составит до 33 миллионов кубометров в сутки.Объявление российского монополиста вызвало ажиотаж на бирже – в Европе стоимость газа превысила отметку 1850 долларов за 1 тысячу кубометров. Никаких ответов западных властей на вопросы "Газпрома" относительно санкционного режима в отношении турбин пока не прозвучало.Росатом реализует программу по выводу Запорожской АЭС из структуры украинского "Энергоатома"В Энергодаре (Запорожская область) ожидают нового визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 25 июля рассказал в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга. По его словам, намечается планомерная реализация программы по переходу АЭС из структуры Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" и перехода станции под эгиду Росатома.Как отметил Александр Волга, ЗАЭС – объект особый, просто взять и передать управление невозможно. По его словам, ныне ситуацию контролирует МАГАТЭ, и де-юре станция пока работает под управлением НАЭК "Энергоатом". "Но находится АЭС на нашей территории, наши силы обеспечивают её физическую безопасность, в нашем городе живут ее работники, и, очевидно, что есть ожидания по ее переходу под эгиду Росатома" – сказал глава ВГА Энергодара.Александр Волга подчеркнул, что комиссия Росатома находится постоянно на станции: регулирует вопросы, связанные с безопасностью, планомерной реализацией программы по переходу Запорожской АЭС из структуры НАЭК. Также он сообщил, что на станцию приезжала комиссия МАГАТЭ, сейчас все в ожидании нового визита."Почти весь город так или иначе связан с ЗАЭС: кто-то работает на станции сам (сейчас коллектив около 11 тысяч человек), у кого-то – члены семьи, кто-то пенсионер и строил ее или работал на ней раньше. Могу сказать, что прекрасные люди работают на предприятии, я вижу, что это настоящие профессионалы. Сейчас у нас с ними есть общая задача – обеспечить безопасность работы АЭС" – сказал чиновник, подчеркнув, что обстрелы станции со стороны украинских войск не причинили ей вреда и являются бессмысленными с военной точки зрения.Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила 1/4 всей электроэнергии на Украине. Её мощность составляет около 6 тысяч МВт, она состоит из 6 энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом, подконтрольной Украине.Сейчас станция, которая с 28 февраля 2022-го находится под контролем российских войск, работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии. Но в будущем планируется наладить поставки с ЗАЭС в Крым. В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС может наладить поставки электроэнергии на Украину, если та готова принимать и оплачивать их.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив