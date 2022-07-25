https://ukraina.ru/20220725/1036839232.html

Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео

Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео - 25.07.2022 Украина.ру

Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео

Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства известных украинских олигархов, почему Россия не... Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T16:05

2022-07-25T16:05

2022-07-25T16:05

видео

царев

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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства известных украинских олигархов, почему Россия не выводит из строя мосты противника, а также прокомментировал последние заявления Лаврова по Украине:00:56 – Ужесточение риторики: что дальше?04:02 – Почему ВСУ смогли атаковать Антоновский мост и почему Россия не уничтожает мосты противника?14:20 – Проблемы освобожденных территорий;18:14 – Почему Коломойского, Корбана и Рабиновича лишают гражданства Украины? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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