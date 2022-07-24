https://ukraina.ru/20220724/1036798129.html
СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях
СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях - 24.07.2022 Украина.ру
СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях
После ожесточенных боёв в ЛНР восстанавливаются поля. Это следует из видео, снятого с дрона и опубликованного 24 июля агентством РИА Новости
2022-07-24T09:46
2022-07-24T09:46
2022-07-24T09:46
спецоперация
лнр
новости
дроны
пшеница
обстрелы
леонид пасечник
сирия
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Видно, что по краям некоторых воронок выросли подсолнухи, отделяющие выжженную землю от колосьев пшеницы.Как заявил в интервью агентству глава ЛНР Леонид Пасечник, с учётом освобождённых территорий в этом году республика сможет полностью обеспечить себя зерном и даже готова поставлять его в Сирию.С начала года ЛНР экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, отметил он.
https://ukraina.ru/20220630/1034261959.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лнр, новости, дроны, пшеница, обстрелы, леонид пасечник, сирия
СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях
После ожесточенных боёв в ЛНР восстанавливаются поля. Это следует из видео, снятого с дрона и опубликованного 24 июля агентством РИА Новости