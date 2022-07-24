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СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях

СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях - 24.07.2022 Украина.ру

СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях

После ожесточенных боёв в ЛНР восстанавливаются поля. Это следует из видео, снятого с дрона и опубликованного 24 июля агентством РИА Новости

2022-07-24T09:46

2022-07-24T09:46

2022-07-24T09:46

спецоперация

лнр

новости

дроны

пшеница

обстрелы

леонид пасечник

сирия

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Видно, что по краям некоторых воронок выросли подсолнухи, отделяющие выжженную землю от колосьев пшеницы.Как заявил в интервью агентству глава ЛНР Леонид Пасечник, с учётом освобождённых территорий в этом году республика сможет полностью обеспечить себя зерном и даже готова поставлять его в Сирию.С начала года ЛНР экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, отметил он.

https://ukraina.ru/20220630/1034261959.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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лнр, новости, дроны, пшеница, обстрелы, леонид пасечник, сирия