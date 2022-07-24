СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях - 24.07.2022 Украина.ру
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СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях
СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях - 24.07.2022 Украина.ру
СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях
После ожесточенных боёв в ЛНР восстанавливаются поля. Это следует из видео, снятого с дрона и опубликованного 24 июля агентством РИА Новости
2022-07-24T09:46
2022-07-24T09:46
спецоперация
лнр
новости
дроны
пшеница
обстрелы
леонид пасечник
сирия
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Видно, что по краям некоторых воронок выросли подсолнухи, отделяющие выжженную землю от колосьев пшеницы.Как заявил в интервью агентству глава ЛНР Леонид Пасечник, с учётом освобождённых территорий в этом году республика сможет полностью обеспечить себя зерном и даже готова поставлять его в Сирию.С начала года ЛНР экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, отметил он.
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лнр, новости, дроны, пшеница, обстрелы, леонид пасечник, сирия

СМИ рассказало о восстанавливающихся после боёв луганских полях

09:46 24.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После ожесточенных боёв в ЛНР восстанавливаются поля. Это следует из видео, снятого с дрона и опубликованного 24 июля агентством РИА Новости
Видно, что по краям некоторых воронок выросли подсолнухи, отделяющие выжженную землю от колосьев пшеницы.

Последствия боёв теперь видны только с высоты птичьего полета — с земли кажется, что поля почти вернулись в норму после восьми лет регулярных обстрелов со стороны Украины.

Корреспондент РИА "Новости"
Как заявил в интервью агентству глава ЛНР Леонид Пасечник, с учётом освобождённых территорий в этом году республика сможет полностью обеспечить себя зерном и даже готова поставлять его в Сирию.
Леонид Пасечник
30 июня, 07:46
Пасечник поблагодарил президента Сирии за признание ЛНР и ДНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 29 июня в своем Telegram отреагировал на намерение Сирии признать ЛНР и ДНР
С начала года ЛНР экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, отметил он.
 
СпецоперацияЛНРНовостидроныпшеницаобстрелыЛеонид ПасечникСирия
 
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