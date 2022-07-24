Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы - 24.07.2022 Украина.ру
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Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы
Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы - 24.07.2022 Украина.ру
Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы
Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. Эту идею в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-07-24T04:15
2022-07-24T04:15
новости
эксперт
политолог
андрей суздальцев
россия
газ
поставки
европа
разумков
газопровод
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По его словам, первая причина кроется в украденной российской турбине производства компании Siemens. Ее отсутствие значит, что России физически перекрывают возможность продолжать поставки, но при этом сами же возмущаются, что Москва поставляет только 40% от полного объема.Вторая причина – это то, что делает Украина на газовых магистралях. Ранее Киев закрыл украинскую ГТС. Повод, считает Суздальцев, "был уникальный": якобы российскому газу вредит российская армия.Идея с конфискацией газа украинской стороной, добавил политолог, тоже может стать одной из причин, которые замалчиваются Западом. Поскольку в этих обстоятельствах Россия очевидно не сможет поставлять голубое топливо в ЕС.
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новости, эксперт, политолог, андрей суздальцев, россия, газ, поставки, европа, разумков, газопровод

Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы

04:15 24.07.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. Эту идею в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог и экономист Андрей Суздальцев

"Все эти предложения Украины вписываются в газовую стратегию Евросоюза. Европа хотела бы газ получать. Они очень боятся, что поставки топлива будут прекращены. И вся их пропагандистская кампания нацелена на то, что газ закончится, потому что Россия газ поставлять не будет. Но мы-то газ поставляем. По сути, нас обвиняют в том, что мы не хотим поставлять газ в Европу, а причины этого замалчиваются", - сказал эксперт.

По его словам, первая причина кроется в украденной российской турбине производства компании Siemens. Ее отсутствие значит, что России физически перекрывают возможность продолжать поставки, но при этом сами же возмущаются, что Москва поставляет только 40% от полного объема.
Вторая причина – это то, что делает Украина на газовых магистралях. Ранее Киев закрыл украинскую ГТС. Повод, считает Суздальцев, "был уникальный": якобы российскому газу вредит российская армия.
Идея с конфискацией газа украинской стороной, добавил политолог, тоже может стать одной из причин, которые замалчиваются Западом. Поскольку в этих обстоятельствах Россия очевидно не сможет поставлять голубое топливо в ЕС.

"Мы получаем ситуацию, когда Европа сама втягивается в газовый кризис в преддверии зимы, но обвинять в этом все равно будут Россию. Это четко продуманная провокация. Мы выражаем готовность поставлять газ, а наш газ всеми силами перекрывают. Они перекрывают газ технически в виде этих решений Украины и задержкой ремонта наших турбин, но виноваты все равно мы. Это некрасивая политика, когда во всем обвиняют поставщика, который снабжает Европу газом 50 лет без единого срыва", - резюмировал Суздальцев.

Андрей Суздальцев интервью
22 июля, 13:17
Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
 
НовостиэкспертполитологАндрей СуздальцевРоссиягазпоставкиЕвропаРазумковгазопровод
 
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