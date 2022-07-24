https://ukraina.ru/20220724/1036789191.html

Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы

Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы - 24.07.2022 Украина.ру

Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы

Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. Эту идею в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-07-24T04:15

2022-07-24T04:15

2022-07-24T04:15

новости

эксперт

политолог

андрей суздальцев

россия

газ

поставки

европа

разумков

газопровод

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По его словам, первая причина кроется в украденной российской турбине производства компании Siemens. Ее отсутствие значит, что России физически перекрывают возможность продолжать поставки, но при этом сами же возмущаются, что Москва поставляет только 40% от полного объема.Вторая причина – это то, что делает Украина на газовых магистралях. Ранее Киев закрыл украинскую ГТС. Повод, считает Суздальцев, "был уникальный": якобы российскому газу вредит российская армия.Идея с конфискацией газа украинской стороной, добавил политолог, тоже может стать одной из причин, которые замалчиваются Западом. Поскольку в этих обстоятельствах Россия очевидно не сможет поставлять голубое топливо в ЕС.

https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, политолог, андрей суздальцев, россия, газ, поставки, европа, разумков, газопровод