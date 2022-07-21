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В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото

В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото - 21.07.2022 Украина.ру

В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото

На одной из улиц Одессы прохожие запечатлели "нового героя" города, объединившего в себе украинство и любовь к мушкетерам. Соответствующий снимок 21 июля опубликовал Telegram-канал "Типичная Одесса"

2022-07-21T12:36

2022-07-21T12:36

2022-07-21T12:36

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Мужчина преклонного возраста был одет в майку с крестом, шорты, черный короткий плащ и желто-синюю фуражку с трезубом. При этом в руках мужчина нес пластмассовые щит и меч."У этого города новый герой", - подписал канал эту публикацию.Оценил одесский юмор и политолог Армен Гаспарян, он выложил фотографию одесского "мушкетера" в своем канале, подписав ее цитатой из песни, прозвучавшей в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера":"Одесса. Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство".

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новости, одесса, украина, д`артаньян