В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото - 21.07.2022 Украина.ру
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В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото
В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото - 21.07.2022 Украина.ру
В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото
На одной из улиц Одессы прохожие запечатлели "нового героя" города, объединившего в себе украинство и любовь к мушкетерам. Соответствующий снимок 21 июля опубликовал Telegram-канал "Типичная Одесса"
2022-07-21T12:36
2022-07-21T12:36
новости
одесса
украина
д`артаньян
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Мужчина преклонного возраста был одет в майку с крестом, шорты, черный короткий плащ и желто-синюю фуражку с трезубом. При этом в руках мужчина нес пластмассовые щит и меч."У этого города новый герой", - подписал канал эту публикацию.Оценил одесский юмор и политолог Армен Гаспарян, он выложил фотографию одесского "мушкетера" в своем канале, подписав ее цитатой из песни, прозвучавшей в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера":"Одесса. Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство".
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новости, одесса, украина, д`артаньян

В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото

12:36 21.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийОдесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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На одной из улиц Одессы прохожие запечатлели "нового героя" города, объединившего в себе украинство и любовь к мушкетерам. Соответствующий снимок 21 июля опубликовал Telegram-канал "Типичная Одесса"
Мужчина преклонного возраста был одет в майку с крестом, шорты, черный короткий плащ и желто-синюю фуражку с трезубом. При этом в руках мужчина нес пластмассовые щит и меч.
"У этого города новый герой", - подписал канал эту публикацию.

"Когда решил совместить несовместимое", "Какое время – такие "герои"", "Вот что бывает, когда психбольницы закрывают", "Это он в военкомат по повестке идет", - прокомментировали снимок пользователи.

Оценил одесский юмор и политолог Армен Гаспарян, он выложил фотографию одесского "мушкетера" в своем канале, подписав ее цитатой из песни, прозвучавшей в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера":
"Одесса. Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство".
 
НовостиОдессаУкраинаД`Артаньян
 
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